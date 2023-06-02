Павел Садовников: Мы знаем цену судосуткам

Компания «МорАвиаСервис» помогает с ротацией экипажей: занимается бронированием авиабилетов, организацией трансферов, оформлением виз, обеспечением проведения медкомиссий, обслуживанием VIP-пассажиров. О нюансах этого непростого бизнеса рассказал гендиректор Павел Садовников.

Компания работает со многими крупными и средними рыбодобывающими компаниями не только Дальневосточного, но других бассейнов. Судовладельцам по ряду причин предпочтительнее обращаться к «МорАвиаСервису», чем использовать своих менеджеров по персоналу, обратил внимание Павел Садовников.

«К нам обращаются, во-первых, потому, что это удобно. Во-вторых, выгодно. А в-третьих, у нас существенно больше возможностей, чем у менеджера по персоналу. Взять хотя бы элементарное бронирование. Менеджер по персоналу не сможет, не купив билет, забронировать его на сутки (так, чтобы в течение этого времени от него можно было отказаться, не потеряв денег). А мы, официальные агенты (аккредитованные агентством ТКП) в системе открытого бронирования, имеем такую возможность. И это только малая часть того расширенного сервиса, который мы можем предоставить», — рассказал собеседник Fishnews.

Кроме того, удобство для судовладельца заключается в том, что он получает услугу под ключ, подчеркнул Павел Садовников.

«С учетом нашего обширного законодательства и бюрократии, менеджеру по персоналу крайне сложно организовать перевозку, скажем, 100 человек так, чтобы никто не «потерялся». На практике сплошь и рядом бывает, что человек летит в порт за счет одной компании, а по прибытии на место разворачивается и идет трудоустраиваться на другое судно. Ищи его потом, чтобы вернуть деньги», — заметил гендиректор «МорАвиаСервиса».

Компания также занимается оформлением виз. «Чаще всего судоремонт выполняется в Китае. В этом случае получение визы происходит без личного посещения Генконсульства КНР. Менеджеры по персоналу сбрасывают нам анкетные данные экипажей. Наши менеджеры собирают эту информацию, готовят анкеты установленного образца и отвозят в консульство КНР. Это полностью законная услуга. От члена экипажа требуется выслать нам оригинал загранпаспорта и фотографии», — отметил Павел Садовников.

Профильной деятельностью для «МорАвиаСервиса» является VIP-обслуживание. «Наша задача — сделать путешествие наиболее комфортным. Это максимальное упрощение контрольных процедур в аэропортах, VIP-залы, разнообразные сервисы при посадке, в полете и при выходе из самолета. В том числе выполнение индивидуальных пожеланий — секретарь или помощник руководителя может все заранее обговорить с нами», — заявил гендиректор.

По словам Павла Садовникова, часто «МорАвиаСервису» поручают организовывать доставку документов, которые нужно передать в считанные часы, скажем, в Москву — в Росрыболовство или Минпромторг — с получением экземпляра с отметкой «входящий». «Ни одна курьерская компания с гарантией этого не сделает. Мы также оказываем такие услуги, как организация доставки ценных предметов, например, образцов выставочной продукции на крупное выставочное мероприятие и так далее», — обратил внимание собеседник Fishnews.

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