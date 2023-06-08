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Погрануправление ФСБ России по восточному арктическому району и Ассоциация добытчиков минтая объединяют усилия по борьбе с нелегальным промыслом

АДМ поможет пограничникам защищать рыбные запасы

Погрануправление ФСБ России по восточному арктическому району и Ассоциация добытчиков минтая объединяют усилия по борьбе с нелегальным промыслом. Члены АДМ будут сообщать о подозрительных судах и доставать браконьерские орудия лова.

В Петропавловске-Камчатском состоялось рабочая встреча пограничного управления с руководителями рыбохозяйственных объединений Дальнего Востока. В мероприятии принял участие и президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак. Участники договорились о сотрудничестве в области предупреждения, сдерживания и ликвидации ННН-промысла.

Согласно протоколу встречи, члены АДМ будут информировать погрануправление о подозрительных судах в морских водах под юрисдикцией Российской Федерации. Кроме того, рыбаки ассоциации будут помогать в извлечении орудий лова, используемых для нелегальной добычи, сообщили Fishnews в пресс-службе ассоциации.

Пограничное управление со своей стороны будет обеспечивать оценку и анализ информации, полученной от членов отраслевого объединения, и проводить необходимые контрольно-надзорные мероприятия.

«Распоряжением правительства РФ от 28 октября 2022 года 3199-р утвержден Национальный план действий по предупреждению, сдерживанию и ликвидации ННН-промысла. Несмотря на меры, принимаемые на международном и государственном уровнях, угрозы сохранению, рациональному использованию и регулированию водных биоресурсов вследствие ННН-промысла остаются актуальными. Незаконный промысел наносит ущерб и водным биоресурсам, и пользователям, осуществляющим рыболовство на законных основаниях», — отметил начальник погрануправления Алексей Трубецкой.

«Со дня создания АДМ популяризирует в России принципы ответственного рыболовства, реализовывая природоохранные инициативы и научно-исследовательские проекты, направленные на сохранение запасов минтая. Договоренность о сотрудничестве с Пограничным управлением ФСБ России по восточному арктическому району — важнейшее направление в этой работе. Убежден, что укрепление сотрудничества с Пограничной службой будет способствовать рациональному использованию водных биоресурсов России и сохранению экосистемы морей», — подчеркнул президент ассоциации Алексей Буглак.

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