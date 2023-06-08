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Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий пройдут в Северной столице 27–29 сентября

Форум и выставка в Санкт-Петербурге настроены на новые рекорды

Росрыболовство рассчитывает на широкое присутствие представителей зарубежных стран, в первую очередь дружественных, на Международном рыбопромышленном форуме и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге, заявил глава ведомства Илья Шестаков.

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, даты которых были перенесены на 27–29 сентября, в этом году могут стать рекордными как по площади, так и по количеству участников, рассказал журналистам руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. На брифинге 7 июня он напомнил, что в сентябре прошлого года в мероприятиях в Санкт-Петербурге приняло участие немало компаний даже из «недружественных» стран.

«Может быть, не напрямую под своими брендами, но в кооперации с другими — российскими — компаниями, производителями оборудования для рыбохозяйственного комплекса, — уточнил глава федерального агентства. — Потому что на самом деле то, как сейчас развивается рыбохозяйственная отрасль в России с точки зрения модернизации, такого рынка потребления, наверное, для их продукции ни в одной стране мира нет. Конечно, для них очень сложно отказываться от такого рынка полностью».

Как сообщает корреспондент Fishnews прошлогодние мероприятия, по оценке Росрыболовства, стали рекордными как по площади экспозиции — около 10 тыс. кв. м, так и по посещаемости — 6 тыс. участников. «В этом году мы тоже планируем, что будет точно не меньше. Уже даже по площади подтвержденные заявки больше, чем по прошлому году, поэтому выставка, может быть, будет еще и больше и по количеству участников», — дал оптимистичный прогноз Илья Шестаков.

Основной темой шестого форума заявлена рыбная отрасль в многополярном мире. «Нам много что здесь есть обсудить, это тема достаточно многогранная. Думаю, что достаточно много будет иностранных представителей из разных министерств, но, конечно же, в большей степени из дружественных стран. Мы надеемся, что будут наши гости как из стран АТР, так и из стран Персидского залива, и всегда традиционно приезжают к нам гости из Латинской Америки», — отметил руководитель Росрыболовства.

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Fishnews

  • Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий пройдут в Северной столице 27–29 сентября
  • О готовящемся мероприятии рассказал на брифинге руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ
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