Росрыболовство: Продвижение рыбы не координируется сверху

Федеральное агентство по рыболовству приветствует всплеск инициатив по продвижению рыбы на внутреннем рынке, хотя о национальной программе речь не идет, заявил глава ведомства Илья Шестаков.

По словам руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова, Росрыболовство не является координатором проектов, направленных на увеличение потребления рыбы в России, но принимает в них активное участие. С такими инициативами за последний год выступали как отраслевые объединения — Рыбный союз, Ассоциация добытчиков минтая, так и госорганы — Минпромторг вместе с Роскачеством, правительство Москвы.

«Мы обсуждаем с инициаторами или с учреждениями, которые реализуют данные инициативы, принимаем участие, чтобы это действительно было востребовано. Мне очень отрадно на самом деле, что достаточно большое количество организаций решили озаботиться этой задачей. Это здорово, это хорошо», — заявил на брифинге 7 июня Илья Шестаков.

Он уточнил, что речь не идет о создании общей федеральной программы по продвижению рыбы, но проекты, которые запускают различные участники рынка, ведомство только приветствует. «В бюджете Росрыболовства на это средств не предусмотрено, поэтому мы всячески на самом деле всегда этим компаниям, организациям предлагали этим вопросом заниматься. И они сейчас такие вопросы прорабатывают. Надеемся, что все у них получится», — добавил глава федерального агентства.

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