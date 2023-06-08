Регулятор делает ставку на краболовы

Росрыболовство не ожидает большого спроса на рыбопромысловые суда и транспортные рефрижераторы на втором этапе инвестквот. По мнению главы ведомства Ильи Шестакова, безусловно востребованными будут только суда для добычи краба.

Запуск второго этапа программы инвестиционных квот руководитель Росрыболовства Илья Шестаков назвал одной из приоритетных задач, стоящих перед федеральным агентством в 2023 г. «Сейчас нормативная правовая база принимается, крабовые аукционы по основным видам объектов мы планируем провести в этом году. Ожидаем достаточно большого поступления средств в доход федерального бюджета РФ и надеемся, что часть этих средств будет в дальнейшем направлена на развитие рыбохозяйственного комплекса», — рассказал глава ведомства на брифинге 7 июня.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в рамках второго этапа инвестквот регулятор рассчитывает на строительство 8 крупных рыбоперерабатывающих заводов на Дальнем Востоке, 15 крупно- и среднетоннажных судов и примерно такого же количества малотоннажных. «Надеемся, что это нам сможет обеспечить модернизацию мощностей, которые есть на Дальневосточном бассейне, на 80%», — отметил Илья Шестаков.

Среди других типов инвестпроектов он обозначил транспортные рефрижераторы, но уточнил, что их количество, вероятно, будет небольшим, как по причине нехватки компетенций у отечественных верфей, так и в связи с загруженностью судостроительных мощностей другими заказами. «Мы не видим большого спроса в рамках второго этапа ни на рефрижераторные суда, ни на рыбопромысловые суда. Единственное, где будет, безусловно, спрос, — это на суда-краболовы», — выразил мнение руководитель Росрыболовства.

В привязке к крабовым квотам, реализуемым с аукциона, планируется и развитие портовой инфраструктуры. «Мы предполагаем, что будет построено где-то пять объектов инфраструктуры. Два крупных — на Дальнем Востоке, один крупный — на Севере, и два малых: один — тоже на Северном бассейне, другой — на Дальнем Востоке, — рассказал Илья Шестаков. — Их будет достаточно для того, чтобы обеспечить перевалку рыбной продукции».

Критерии инфраструктурных объектов хотят по большей части оставить на усмотрение инвесторов. «Мы поставили только минимальную планку. Каждый крупный объект инфраструктуры должен построить холодильные мощности не менее 25 тыс. тонн и плюс еще, по-моему, площадку контейнерную под 400 контейнеров со всем необходимым подключением», — обозначил примерные требования к проектам глава рыбного ведомства. По словам Ильи Шестакова, портовые объекты в дальнейшем также могут использоваться для организации рыбной биржи или аукционной площадки.

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