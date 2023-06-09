Сахалинская область сделает на ВЭФ ставку на логистику

В этом году на Восточном экономическом форуме Сахалинская область сделает один из акцентов на логистических проектах, сообщил губернатор Валерий Лимаренко. При этом он отметил планы по развитию Корсаковского порта.

«Мы уже начали серьезную подготовку к ВЭФ. Одной из главных линий в этом году станет логистика, — заявил Валерий Лимаренко на заседании совета Дальневосточного федерального округа. — Для нас ключ к развитию островного региона — это модернизация Корсаковского порта. Он должен стать глубоководным портом, который будет обслуживать суда Азиатско-Тихоокеанского региона».

Губернатор отметил, что строится новая всепогодная взлетно-посадочная полоса. «Современный аэровокзал в сочетании с Корсаковским портом создадут крупный логистический узел. И он может стать главным на Северном морском пути. Над этим мы и работаем», — цитирует Валерия Лимаренко пресс-служба правительства Сахалинской области.

Как уже сообщал Fishnews, проект по развитию Корсаковского порта предусматривает расширение его инфраструктурных возможностей, реконструкцию причальных сооружений.

Власти региона заявляли, что на территории порта планируется разместить в том числе рыбоперерабатывающие мощности, обеспечить обслуживание промысловых судов.

ВЭФ планируется провести во Владивостоке, на острове Русский, с 10 по 13 сентября.

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