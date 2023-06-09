Рыбы Новосибири и Алтая оценили искусственные нерестилища

Специалисты Верхне-Обского Главрыбвода установили в Новосибирской области и Алтайском крае в общей сложности 20,64 тыс. нерестовых гнезд из хвойного лапника. Они уже привлекли судака, леща, окуня, плотву, язя, щуку и карася.

Эффективность искусственных нерестилищ в большой мере зависит от времени и места их установки, рассказали Fishnews в пресс-центре Главрыбвода.

В этом году сотрудники филиала в рамках госзадания установили по 5 тыс. искусственных гнезд на Оби в границах Новосибирской области и Алтайского края, а также 10,64 тыс. гнезд на Новосибирском водохранилище.

В учреждении обратили внимание: создание водохранилищ на крупных реках приводит к серьезным изменениям гидрологического режима в бассейнах. Постоянные колебания уровня воды влекут обмеление мелководных участков нерестилищ, гибель икры и личинок рыб в заводях, старицах и ямах.

«Икра, отложенная на водную растительность в неглубоких местах без течения, подвергается заиливанию и поражается сапролегниозом, что приводит к ее гибели. Благодаря искусственным нерестилищам отрицательное воздействие этих факторов на развивающуюся икру значительно снижается, в результате чего ее выживаемость увеличивается», — подчеркнули в Главрыбводе.

Специалисты продолжают наблюдения за нерестилищами и после их установки. Плавучие гнезда из хвойного лапника являются не только местом для прикрепления и развития икры, но и убежищем для личинок рыб.

В учреждении отмечают повышение эффективности искусственных нерестилищ на 1-2% по сравнению с показателями 2022 г. Так, в этом году продуктивность гнезд, установленных на Новосибирском водохранилище, составила 82%, на Оби — 87% (в границах Новосибири) и 81,96% (в границах Алтайского края).

По мнению специалистов, создание искусственных нерестилищ — это простой, но вместе с тем эффективный способ повысить рыбопродуктивность водоемов и сохранить разнообразие ихтиофауны.

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