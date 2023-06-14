Страны ЕАЭС нацелились на безбумажный оборот в портах

Государства Евразийского экономического союза намерены развивать применение цифровых технологий в морских пунктах пропуска. Предполагается полностью перейти на электронный документооборот.

Евразийский межправительственный совет утвердил план по развитию электронного документооборота в морских пунктах пропуска государств — членов ЕАЭС на 2023-2025гг.

Таким образом, союз переходит ко второму этапу отказа от обмена документами на бумаге. Планируется полностью перейти на электронный документооборот и применение цифровых технологий в морских пунктах пропуска и обеспечить унификацию данных в рамках электронного документооборота, рассказали Fishnews в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

План предусматривает постоянный анализ ситуации в сфере электронного документооборота и применения цифровых технологий, а также проведение консультаций.

В 2021 г. в союзе была принята «Концепция развития электронного документооборота в морских пунктах пропуска государств ЕАЭС». В рамках нее Коллегия Евразийской экономической комиссии рекомендовала странам — членам объединения ориентироваться на полный переход в морских пунктах пропуска на электронный документооборот.

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