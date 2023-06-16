Пора подумать и об автоперевозках: АРПП призывает поддержать доставку рыбы

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья обратилась к вице-премьеру — полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу с предложением поддержать автомобильные перевозки по стране рыбных грузов.

Предложения направлены в рамках поручения, которое вице-премьер — полпред дал по итогам майского заседания правительственной комиссии, рассказал Fishnews президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. На правкомиссии обсуждалась необходимость развития грузовых перевозок.

«Считаем, что в настоящее время остро назрел вопрос введения ощутимых мер поддержки для компаний с Дальнего Востока, которые в оперативные сроки и с соблюдением высоких стандартов качества поставок доставляют рыбопродукцию в центральные части России, значительно снижая нагрузку на железную дорогу», — говорится в письме АРПП вице-премьеру — полпреду президента.

Ассоциация обратила внимание на долю в затратах при автоперевозках рыбы с Дальнего Востока в европейскую часть страны платы в системе «Платон» и приобретения дизельного топлива. Это все в итоге ложится в цену продукции для конечного потребителя, отмечают в объединении.

Ранее АРПП уже обращалась с предложениями по поддержке доставки на внутренний рынок рыбной продукции из Дальневосточного региона. Ассоциация предлагала подумать над топливными субсидиями для автомобильных перевозок и освобождением автотранспортных организаций, которые возят рыбу с Дальнего Востока в другие регионы страны, от платы в «Платоне».

Дистрибьюторы, занимающиеся доставкой дальневосточной рыбы в европейскую часть страны, также отмечали востребованность автомобильных перевозок и действенность мер господдержки, уже работающих на железной дороге, в обеспечении продуктами внутреннего рынка.

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