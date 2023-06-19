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Губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО обсудил логистические проекты с китайскими представителями на встрече в Чанчуне. Фото пресс-службы правительства региона

Власти Приморья предложили Китаю создать терминал в Краскино

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко пригласил китайских партнеров принять участие в проекте по созданию в пункте пропуска «Краскино» таможенно-логистического терминала.

О планах по развитию пункта пропуска «Краскино» губернатор Приморья Олег Кожемяко рассказал на встрече с первым секретарем комитета КПК провинции Цзилинь Цзинь Цзюньхаем и губернатором провинции Ху Юйтин. Мероприятие проходило в Чанчуне, сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства.

Губернатор Приморского края отметил, что грузооборот в автомобильном пункте пропуска «Краскино — Хуньчунь» увеличился в сравнении с прошлым годом на 33%, а на железнодорожном «Махалино — Хуньчунь» пропускная способность выросла на 46%. Однако этого, по словам Олега Кожемяко, недостаточно.

Он подчеркнул, что благодаря проводимым работам пропускные возможности пункта пропуска «Краскино» возрастут в 9,5 раза и составят почти 274 тыс. транспортных единиц в год. Грузовое сообщение железнодорожного пункта пропуска «Махалино» увеличится более чем в два раза — до 7,7 млн тонн в год.

Важным интеграционным проектом как для Приморского края, так и для китайской стороны губернатор назвал международный транспортный коридор «Приморье-2» на направлении Хуньчунь/Краскино — Славянка, Посьет, Зарубино — порты стран АТР. Олег Кожемяко подчеркнул центральную роль порта Славянка. После модернизации он стал современным универсальным перегрузочным терминалом для перевалки зерна, а также экспортных, импортных и транзитных грузов, заявили в пресс-службе.

«Мы планируем расширить портовые мощности — создать искусственный земельный участок на водном объекте в границах морского порта, который будет конечным звеном российского международного транспортного коридора «Приморье-2», а также составляющим звеном Северного морского пути. Новый порт будет включать контейнерный, лесной и зерновой терминалы, терминал генеральных и навалочных грузов, крытые склады», — обозначил Олег Кожемяко.

Глава региона предложил китайской стороне рассмотреть возможность перевести автомобильный пункт пропуска «Краскино — Хуньчунь» на круглосуточный режим. Также губернатор отметил в качестве перспективного для участия партнеров проект строительства на погранпереходе с российской стороны таможенно-логистического терминала с зоной ожидания.

«Здесь планируется построить административно-бытовой комплекс, склад временного хранения товаров и таможенный склад, площадку открытого хранения товаров, объекты обслуживания автотранспорта, объекты общественного питания. Также предполагается устроить зоны кемпинга и отдыха для водителей, следующих на большие расстояния», — уточнил Олег Кожемяко.

Китайская сторона поддержала предложения главы Приморья, выразив готовность предметно заняться проработкой всех озвученных инициатив. При этом аервый секретарь комитета КПК провинции Цзилинь Цзинь Цзюньхай обозначил, что готов найти инвесторов и китайские профильные компании для совместного строительства скоростных дорог Хуньчунь — Зарубино. Также он предложил создать на уровне вице-губернаторов рабочую группу по экономическому сотрудничеству для взаимодействия в области развития транспортной инфраструктуры.

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