Открытие сезона любительского лова омуля пройдет с размахом

В Бурятии дадут торжественный старт летней любительской омулевой рыбалке. В честь этого события запланированы выпуск личинок этой байкальской рыбы и выступления творческих коллективов.

Праздник пройдет 20 июня в поселке Усть-Баргузин, рассказали Fishnews в пресс-службе минсельхоза республики. Сама рыбалка будет организована на участке в Баргузинском заливе.

«Многолетняя работа Байкальского филиала Главрыбвода, Ангаро-Байкальского управления Росрыболовства позволила снять ограничения на любительский вылов омуля. Но главная цель — восстановление популяции омуля до своей биологической массы 10 тыс. тонн. И тогда уже можно говорить о промышленном лове», — подчеркнул зампред правительства Бурятии Галсан Дареев.

Любительский лов омуля разрешен на определенных участках Байкала. Суточная норма вылова на одного рыбака — не более 5 кг, при этом рыбу размером менее 20 см необходимо выпустить обратно.

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