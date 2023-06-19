Черноморскую форель будут разводить в Сочи

В Сочи создают предприятие по выращиванию и переработке черноморской форели. На начальном этапе инвестор предполагает вложить 2,5 млрд рублей.

Соответствующее соглашение на ПМЭФ-2023 подписали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, мэр курорта Алексей Копайгородский и гендиректор ООО «Черноморская форель» Андрей Мартынов, сообщили Fishnews в пресс-службе администрации региона.

Губернатор отметил, что предприятие может воспользоваться региональными мерами господдержки для развития производства. Проект реализуют до 2032 г. Развивать производственные мощности планируют на уже арендованных рыбоводных участках местного предприятия.

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