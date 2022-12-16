Дельфинариям могут перекрыть приток диких «кадров»

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете вылова морских млекопитающих в культурно-просветительских целях.

Поправки были внесены в Госдуму еще год назад, сообщает корреспондент Fishnews. В пояснительной записке отмечено, что добыча мормлеков в культурно-просветительских целях фактически означает их использование в зрелищных мероприятиях для извлечения дохода организаторами шоу.

«Потребность дельфинариев в млекопитающих способствует браконьерству, что также подтверждается открытыми данными. Запрет на добычу (вылов) морских млекопитающих в культурно-просветительских целях приведет к закрытию возможностей пополнения дельфинариев, морских цирков животными, отловленными в природной среде, но не запрещает пополнение рожденными в неволе особями», — подчеркивали авторы законопроекта.

Они напоминали о «китовой тюрьме» в Приморье и обращали внимание на позицию президента: в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Путин поддержал запрет вылова мормлеков в развлекательных целях.

На пленарном заседании 15 декабря депутаты поддержали законопроект в первом чтении, к 13 января авторам нужно будет представить поправки к документу

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