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Руководитель агентства международного сотрудничества Приморья Алексей СТАРИЧКОВ рассказал журналистам о результатах поездки делегации края в Китай

Приморье делает на транспортных проектах с Китаем особый акцент

В ходе работы делегации Приморского края в Харбине особое внимание было уделено вопросам развития логистики и транспортной инфраструктуры, рассказал руководитель краевого агентства международного сотрудничества Алексей Старичков.

Совместные проекты обсуждались в рамках поездки в Китай делегации Приморского края во главе с губернатором Олегом Кожемяко. По информации пресс-службы краевого правительства, проводились встречи с руководством провинции Хэйлунцзян и Цзилинь, китайскими инвесторами.

Особое внимание было уделено развитию транспортной инфраструктуры и логистики. «Всегда — не только в условиях поворота на восток, в условиях курса на восток, но и также и в предыдущие годы, работа по этому направлению с Китайской Народной Республикой, с другими странами Северо-Восточной Азии была чрезвычайно важна», — заявил, отвечая на вопрос Fishnews об итогах поездки, руководитель агентства международного сотрудничества Приморья Алексей Старичков.

По его словам, в условиях усиления взаимодействия с Китаем работа на этом направлении приобретает первоочередное значение.

Большое внимание, отметил Алексей Старичков, уделено вопросам работы пограничных переходов «Пограничный — Суйфэньхэ», «Полтавка — Дунин», «Краскино — Хуньчунь». Здесь, по словам главы ведомства, дело сдвинулось с мертвой точки. Как заявляют краевые власти, строятся новые пункты пропуска. «Есть перспектива окончания этих работ в 2024 году», — сообщил руководитель агентства.

Пропускная способность пограничных переходов после обновления должна вырасти в несколько раз, и грузы пойдут в том числе в морские порты, обратил внимание Алексей Старичков.

«Губернатор в ходе своей поездки неоднократно обсуждал с китайской стороной — и с грузоотправителями, с крупными компаниями, с инвесторами — возможность их участия в расширении портовых мощностей и в Хасанском районе, и на других направлениях», — заявил глава агентства международного сотрудничества.

Как ранее сообщила пресс-служба правительства края, во время работы в Китае губернатор Приморского края пригласил иностранных партнеров участвовать в проектах по развитию портовой, логистической инфраструктуры, строительству сухих портов.

Также глава региона отметил в качестве перспективного для участия партнеров проект строительства на погранпереходе «Краскино — Хуньчунь» с российской стороны таможенно-логистического терминала с зоной ожидания.

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