Не только перевозки, но и исследования: на Севморпути стартовал субсидируемый рейс

Атомный контейнеровоз «Севморпуть» отправился в субсидируемый каботажный рейс на Дальний Восток. Судно не только везет грузы: в переходе ученые проведут наблюдения за морскими млекопитающими птицами и условиями среды.

Атомный контейнеровоз «Севморпуть» «Атомфлота» вышел из порта Санкт-Петербург в первый в этом году субсидируемый каботажный рейс по маршруту: Санкт-Петербург — порт Восточный (Находка) — Петропавловск-Камчатский — Мурманск.

На Дальний Восток экипаж судна доставит более ста контейнеров, металлоконструкции, пиломатериалы, краны и автотехнику, рассказали Fishnews в пресс-службе Минвостокразвития.

Помимо транспортировки груза, экипаж контейнеровоза обеспечит работу специалистов Центра морских исследований МГУ имени М.В. Ломоносова. В рейсе ученые будут наблюдать за морскими млекопитающими и птицами, проведут непрерывные измерения солености и температуры воды по всему маршруту. Впервые специалисты установят три видеокамеры в носовой части судна с обзором не менее 180 градусов. Это позволит получать непрерывный видео- и фотоматериал о ситуации на пути следования «Севморпути». В дальнейшем материал обработают эксперты-зоологи, а затем он будет адаптирован для обучения нейронной сети с целью разработки сервиса автоматизированной идентификации морских млекопитающих и птиц.

Работы по комплексному экологическому мониторингу акватории Северного морского пути проводятся по инициативе «Росатома» с привлечением Центра морских исследований МГУ имени М.В. Ломоносова с 2021 г. В 2024 г. они станут частью подсистемы государственного экологического мониторинга акватории СМП, отметили в министерстве.

Субсидируемые рейсы поддерживаются из госбюджета. «Для грузовладельцев это шанс доставить свой товар по цене перевозки груза, платить за фрахт атомного контейнеровоза не нужно. Помимо этого рейса в 2023 году будет выполнено еще два, один из которых совершит атомный лихтеровоз-контейнеровоз «Севморпуть» в октябре–ноябре, а другой — судно, привлекаемое по договору фрахтования», — отметил первый заместитель главы Минвостокразвития Гаджимагомед Гусейнов.

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