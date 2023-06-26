Вкусная рыба начинается с правильных генов

У отечественного рыбоводства есть хороший задел по селекционно-племенной работе, но ее нужно активнее подтягивать к потребностям бизнеса: улучшать выведенные породы рыб и одомашнивать новые объекты для аквакультуры, считают участники семинара, организованного Ассоциацией «Росрыбхоз».

Селекция — резерв для аквакультуры

Возможности более широкого использования племенного материала для производства товарной рыбы и проблемы, которые необходимо решить на этом пути, обсуждались на семинаре-совещании, прошедшем 21 июня в Кисловодске на базе племенного завода «Форелевый». Организатором мероприятия выступила Ассоциация «Росрыбхоз». Как сообщает корреспондент Fishnews, в семинаре приняли участие более ста специалистов рыбоводных хозяйств и научных учреждений, представителей Минсельхоза, Росрыболовства, региональных органов власти.

Председатель правления Росрыбхоза Василий Глущенко отметил, что в свое время в стране была заложена очень неплохая база селекционно-племенной работы. В государственном реестре селекционных достижений зарегистрировано более 40 пород, типов, кроссов и одомашненных видов карпа, форели, растительноядных, осетровых и других рыб. Но в общем объеме производства продукции аквакультуры племенная рыба составляет всего 20–30%. По оценкам экспертов, в результате рыбоводные хозяйства ежегодно недополучают не менее 30 тыс. тонн товарной рыбы.

Ученые продолжают заниматься выведением новых пород рыб, разработаны технологии выращивания щуки, сома европейского, линя, судака, но их оформление последние годы сильно тормозилось из-за реорганизации всей системы управления российской наукой. Сейчас появилась надежда, что ситуация изменится. «Принято решение, и частично по договоренности уже передали ряд институтов Минсельхозу. И по науке рыбохозяйственной, которая всегда была частью рыбного комплекса, с будущего года передается бюджет из Минобрнауки обратно в Росрыболовство», — рассказал руководитель ассоциации.

Он добавил, что семинар станет первым шагом к тому, чтобы серьезно заняться племенным делом в рыбоводстве. «По его итогам, мы подготовим дорожную карту, где распишем все первостепенные, первоочередные меры, которые необходимо реализовать в течение трех-пяти лет. Укажем задачи по каждому направлению: и по обновлению или восстановлению пород, по выведению новых пород и кроссов, по оформлению одомашненных объектов, которые уже есть, и исследованию новых объектов, потенциал которых видят и практики, и ученые», — задал направление дискуссии Василий Глущенко.

Инвентаризация от Минсельхоза

В ходе совещания замдиректора департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза Галина Сафина рассказала о стратегии развития племенного животноводства в России на ближайшие годы. Перед племенными службами на территориях поставлена задача: до конца года провести инвентаризацию породных ресурсов. Объектов рыбоводства это тоже касается — племенные стада рыб зарегистрированы в 14 регионах.

Государство намерено сформировать базу данных по всем племенным животным. Законопроект о создании федеральной государственной информационно-аналитической системы племенных ресурсов (ФГИАС ПР) уже принят в первом чтении. Модель системы Минсельхоз планирует представить уже в октябре и постепенно вносить в нее различные сектора животноводства. Правда, до рыбы очередь дойдет нескоро.

«Без паники! Мы сначала отработаем эту систему на других подотраслях», — пообещала представитель министерства. В промышленную эксплуатацию ФГИАС ПР запустят с 1 сентября 2026 г. — именно тогда у племенных хозяйств появится обязанность регистрировать в системе всех племенных животных.

У осетра всё прекрасно…

В 2023 г. статус племенных хозяйств имеют 23 рыбоводных предприятия: 12 — по карповым и растительноядным рыбам, 4 — по форелевым и 7 — по осетровым. В карповодстве постепенно набирает популярность использование гибридной личинки F1 — ее реализуют 10 рыбоводных хозяйств. «Покупатели видят, что выход действительно большой», — подтвердил управляющий ростовской ассоциации «Большая рыба» Александр Ершов, но для усиления результата рекомендовал кормить гибридов хорошим кормом, а не только зерном.

Резко вырос интерес к растительноядным рыбам, которых теперь можно использовать для мелиорации. Однако в зависимости от региона объемы выращивания амуров и толстолобиков сильно отличаются, а имеющиеся в хозяйствах стада производителей нуждаются в обновлении. Перспективным направлением также считается поликультура карпа с растительноядными видами, указала начальник управления аквакультуры и научного обеспечения Росрыбхоза Галина Павлович.

По лососевым рыбам ситуация пока максимально далека от суверенитета. Четыре племенных форелевых хозяйства в прошлом году обеспечили 22 млн штук рыбоводной икры и молоди, причем основная доля пришлась на завод «Адлер». Еще более 100 млн штук икры и молоди, несмотря на санкции, было завезено из-за границы. Рыбопосадочный материал атлантического лосося (семги) по-прежнему импортный на 100%. В целом же, как считаю в Росрыбхозе, племенная работа до потребностей промышленности пока недотягивает.

«У нас в стране нет проблем с рыбопосадочным материалом только по осетровым и по карпам», — согласен руководитель филиала по пресноводному рыбному хозяйству Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Алексей Мышкин. Он назвал гибридизацию и селекцию в числе приоритетных направлений сотрудничества с бизнесом. В сфере осетроводства, по мнению науки, самыми перспективными выглядят гибриды с калугой, которые хорошо выживают и позволяют за год выращивать рыбу весом 2 кг и выше, что делает вполне рентабельным даже использование УЗВ. Спрос на такую личинку среди рыбоводов высок — очередь в институте расписана на год вперед.

…а у лосося только планы

А вот по лососевым отечественной науке приходится нагонять упущенное. Сейчас ученые ведут сбор генетического материала на рыбоводных хозяйствах. По результатам его анализа последуют попытки вырастить производителей от импортных продуктивных линий или использовать генетический материал от особей, изъятых из дикой природы.

Крупнейший производитель аквакультурного лосося «Инарктика» уже выразила согласие участвовать в таких экспериментах и предоставить площадку для тестирования рыбы. Компания также намерена построить селекционно-генетический центр, для чего попросила у государства помощи в получении генетического материала разных популяций атлантического лосося. Решение принято, такой материал предоставит Главрыбвод, сообщил в ходе семинара начальник управления науки и аквакультуры Росрыболовства Александр Малашенко.

Сотрудники ВНИРО, Российского государственного аграрного университета, Всероссийского НИИ интегрированного рыбоводства, Федерального селекционно-генетического центра рыбоводства (филиал Главрыбвода) выступили с докладами о селекционно-племенной работе с карпом, растительноядными рыбами и радужной форелью, о доместикации сома, применении геномных технологий в рыбоводстве и перспективах развития аквакультуры в бассейне Амура. Специалисты обратили внимание на сложности с регистрацией новых пород и кроссов рыб, а также на риски, которые связаны с импортным рыбопосадочным материалом: от внезапного прекращения поставок до завоза вирусных заболеваний.

Участники семинара также посетили производственные площадки племенного завода «Форелевый», который действует на территории Ставропольского края с 1935 г. Помимо реализации племенного рыбопосадочного материала и икры хозяйство выращивает товарную рыбу и развивает рекреационное направление, предлагая услуги платной рыбалки, экскурсии, отдых в гостинице и даже места под стоянку для автодомов. «Мы вынуждены искать формы поддержания рентабельности, — прокомментировал учредитель предприятия Юрий Мамонтов. — Это помогает выживать». Делегация Росрыбхоза ознакомилась с историей предприятия, осмотрела пруды и бассейны под открытым небом, цеха для инкубации икры и подращивания личинок форели, а также понаблюдала за процессом кормления и отлова рыбы.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews