Илья Раковский: Новые заводы открыли нам дополнительные возможности

Компании Карелии стали одними из ключевых участников программы инвестквот на Северном бассейне. Так, предприятия — члены регионального союза рыбопромышленников создали два новых перерабатывающих завода, рассказал руководитель объединения Илья Раковский.

Рыбоперерабатывающие заводы ООО «Рыботорговая сеть» и ООО «Группа «Баренц» построили в Карелии, на территории опережающего развития «Кондопога».

«Эта ТОР образована именно для размещения пищевых перерабатывающих производств, — отметил председатель Союза рыбопромышленников Карелии в интервью Fishnews. — Мы находимся далеко и от основных районов промысла, и от больших рынков сбыта. Тем не менее в Карелии тоже надо создавать рабочие места, восстанавливать собственную перерабатывающую промышленность. С учетом этого предприятиям требуются дополнительные стимулы. И федеральное правительство, правительство региона поддержали инициативу организации территории опережающего развития».

Новые предприятия уже играют свою роль в обеспечении рабочих мест и возрождении перерабатывающей промышленности, отметил Илья Раковский. «Эти заводы введены в эксплуатацию, действуют. В прошлом году, к сожалению, нам не удалось продемонстрировать запланированные показатели рыбопереработки. Дело в том, что два наши основных поставщика трески и пикши для береговых производств — суда «Беломорск» и «Кемь» — были задержаны в Норвегии, а затем нам пришлось забрать их без ремонта. Они не были готовы для предъявления регистру. В итоге эти суда выпали из общего графика расстановки флота и не могли снабжать сырьем наши заводы. Промысловая обстановка в Баренцевом и Норвежском морях в прошлом году, особенно во втором полугодии, была крайне неблагоприятной. Все были озабочены тем, чтобы освоить свои объемы, и найти партнеров для выборки квот не представлялось возможным», — обрисовал ситуацию руководитель отраслевого объединения.

В то же время на новых предприятиях удалось отработать весь технологический процесс, в 2022 г. произведен достаточно большой объем продукции из трески и пикши. «Это и филе, и порционная продукция — в зависимости от того, какой была потребность рынка. Мы выпускали продукцию из прилова — большой популярностью пользовались стейки, так как цена на эту продукцию гораздо ниже, чем на филе», — обратил внимание председатель союза.

Также на этих предприятиях осуществлялась фасовска продукции из пелагических видов рыб. «На это был достаточно большой спрос. Кстати здесь нам пришлось и возвращение к промыслу мойвы», — рассказал Илья Раковский.

Новые заводы позволили организовать переработку рыбы таким образом, чтобы быстро распределять продукцию по рынку. «Мы начали практически напрямую работать с торговыми сетями. При этом помощь нам оказывали трейдеры, склады, но роль дополнительных участников становится все менее существенной. Думаю, со временем мы выстроим полностью ритмичную отгрузку и сможем удовлетворять потребности торговых сетей в этом плане», — отметил руководитель объединения.

Текст полностью читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.