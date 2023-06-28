Губернатор прокомментировал идею «трех хвостов» для Камчатки

Нужно обеспечивать доступность любительского рыболовства в Камчатском крае, но принцип бесплатной добычи «трех хвостов» лосося здесь слишком рискован, отметил губернатор Владимир Солодов.

Глава региона во вторник выступал с отчетом о работе краевого правительства перед заксобранием Камчатки. Вопрос о «трех хвостах» Владимиру Солодову задал депутат Дмитрий Бобровских. Он напомнил, что в Сахалинской и Магаданской областях действуют такие программы, а в Камчатском крае — нет, хотя лосося здесь добывают в разы больше. По мнению представителя регионального парламента, «три хвоста» помогли бы сделать рыбу доступнее для населения и снять социальную напряженность, сообщает корреспондент Fishnews.

«Я абсолютно согласен с тем, что жители Камчатского края должны иметь возможность обеспечить себя рыбой, в том числе поймав ее, — ответил губернатор. — Единственное, я считаю, что это нужно делать удебными орудиями, за исключением, наверное, северных районов. От сетей в любительском рыболовстве надо все-таки отходить».

По его словам, в крае повышают доступность ресурсов для населения с помощью других механизмов — через увеличение количества участков для любительского рыболовства, упрощение процедуры приобретения лицензии, в том числе через интернет, через портал госуслуг. «И она недорогая, мы работаем, чтобы она стала более доступной. Даже на дефицитные виды, в том числе чавычу», — обратил внимание губернатор.

Он подчеркнул, что такие решения, как введение «трех хвостов», привык обсуждать со специалистами из Росрыболовства, КамчатНИРО, Ассоциации добытчиков лосося Камчатки. А эти эксперты предостерегают от подобных мер.

«Если говорить прямо, ключевое здесь — это возможность осуществления контроля. Мы не сможем осуществлять контроль, потому что такая территория, такие пространства. И к сожалению, право граждан находиться без четкой регуляторики на реке и добывать «три хвоста», по оценкам специалистов, может привести к серьезным рискам развития браконьерства», — резюмировал Владимир Солодов.

Глава региона предложил обсудить возможные способы повышения доступности любительской рыбалки в крае на отдельной встрече — с участием представителей заксобрания, Ассоциации добытчиков лососей Камчатки, теруправления Росрыболовства, Камчатского филиала ВНИРО, а также глав районов.

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