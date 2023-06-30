Беспилотники помогают «генеральной уборке» морей

На Камчатке и Сахалине беспилотные летательные аппараты использовали, чтобы инвентаризовать затопленные объекты в рамках федерального проекта «Генеральная уборка». Эта программа предусматривает в том числе уборку брошенного флота.

Работы в акваториях портов Корсаков и Петропавловск-Камчатский проводили операторы беспилотных воздушных судов аварийно-спасательных подразделений Сахалинского и Камчатского филиалов государственного учреждения «Морспасслужба».

Полеты осуществлялись в течение месяца. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта (в его ведении находится Морспасслужба), операторы беспилотников провели фото и телемониторинг акваторий и береговой черты в местах подъема и утилизации останков судов.

Обследование акваторий порта Корсаков и порта Петропавловск-Камчатский подтвердили данные спасателей об отсутствии незаявленных разливов нефтепродуктов.

Ранее в Росморречфлоте сообщили, что проект «Генеральная уборка» на Дальнем Востоке идет с опережением: по данным на июнь, фактически поднято и утилизировано 28 из 87 судов, запланированных на этот год.

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