На Дальнем Востоке объединят три ТОР

В Хабаровском крае территории опережающего развития «Комсомольск», «Николаевск» и «Хабаровск» будут объединены, а их границы — расширены. На ТОР «Николаевск» реализуются в том числе проекты в рыбной отрасли.

Постановление о слиянии территорий опережающего развития утвердило правительство России, сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина.

«Единая ТОР «Хабаровск» будет охватывать города Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Амурск, Николаевск-на-Амуре, а также рабочие поселки, сельские поселения и муниципальные районы в Хабаровском крае. Это позволит создать единую систему управления развитием этих территорий, в том числе за счет объединения действующих наблюдательных советов, а также повысить эффективность управления инвестиционной стадией их развития», — рассказали в пресс-службе.

Напомним, на территории опережающего развития «Николаевск» реализуются проекты в сфере рыбного хозяйства. В мае этого года ТОР расширили под строительство рыбоперерабатывающего завода.

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