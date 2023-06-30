Общественный совет следит за законопроектом о ГЭЭ

На заседании Общественного совета при Росрыболовстве обсудили готовящиеся поправки в части государственной экологической экспертизы. Участники встречи согласились: нужно дождаться принятия нынешней редакции документа, а уже потом инициировать новые изменения.

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев напомнил, что для подготовки предложений в сфере ГЭЭ общественный совет создал специальную рабочую группу. В течение 2021-2023 гг. решение вопроса активно продвигалось ОС на различных площадках.

«Совместными усилиями был достигнут результат. Кто-то считает его промежуточным, но в любом случае результат есть: проект федерального закона о внесении изменений в ФЗ «Об экологической экспертизе» и иные законодательные акты, — подчеркнул докладчик. — В соответствии с этим документом из-под действия требований о прохождении ГЭЭ выводятся предприятия, осуществляющие промышленное и прибрежное рыболовство, а также аквакультуру пастбищным способом, за исключением участков, расположенных в ООПТ и их охранных зонах».

Роман Витязев рассказал, что проконсультировался с представителями других отраслевых объединений, в том числе входящими в рабочую группу по «регуляторной гильотине», и согласен с ними: надо «есть слона частями». То есть сначала необходимо дождаться внесения подготовленных поправок в действующее законодательство, а уже затем продолжить работу по внесению изменений, которые позволят вывести из-под процедуры ГЭЭ все предприятия аквакультуры без исключения.

«Если опять начнем процедуру внесения очередных изменений, есть большой риск того, что этот вопрос будет просто заволокитен и необходимого решения мы еще долго не дождемся», — предостерег председатель ДВ СПМ.

С Романом Витязевым согласился замначальника управления науки и аквакультуры Росрыболовства Алексей Баранов. Представитель ведомства отметил, что законопроект доработан с учетом замечаний экспертов и предложений федерального агентства, сообщает корреспондент Fishnews.

Предложение не инициировать новые изменения в поправки поддержал и председатель общественного совета Герман Зверев. Он обратил внимание, что обсуждение законопроекта идет «достаточно тяжелое», документ был внесен Минприроды еще полтора года назад, а в январе 2023 г. серьезно переделан и внесен заново. Глава ОС указал, что в законопроекте уже отражен ряд важных моментов.

«Поэтому, может быть, пусть он идет в таком виде?» — резюмировал Герман Зверев. За это проголосовали все участники заседания.

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