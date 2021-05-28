Общественный совет проработает проблематику ГЭЭ в рыбной отрасли

Общественный совет при Росрыболовстве решил создать рабочую группу, которая займется проблематикой государственной экологической экспертизы. Эта тема волнует как предприятия аквакультуры, так и рыбаков.

Вопросы нормативно-правового регулирования государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) обсудили на заседании Общественного совета при Росрыболовстве (ОС), сообщает корреспондент Fishnews.

Тема ГЭЭ давно поднимается объединениями в сфере аквакультуры. Есть позиция отраслевого бизнес-сообщества о том, чтобы исключить проведение этой процедуры хотя бы для пастбищной аквакультуры и облегчить ее для других хозяйств, отметил на заседании совета председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев. По словам специалистов, такие решения стали бы важным шагом для развития отрасли.

Однако для изменения законодательства в этой сфере требуется серьезная работа, обратил внимание руководитель союза. Он предложил также подумать над упрощением в рамках действующих процедур ГЭЭ.

Вопрос экологической экспертизы волнует не только предприятия аквакультуры, но и рыбаков. Периодически всплывает требование о прохождении ГЭЭ при промысле водных биоресурсов, для которых не устанавливается общий допустимый улов (ОДУ). Здесь по-прежнему сохраняются риски для пользователей, обратил внимание президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. «У нас предъявлялись требования по лососевой путине, мы даже не понимаем, каким образом мы должны проходить экологическую экспертизу», – напомнил руководитель АРСО.

Изучением ситуации и подготовкой предложений по изменению нормативно-правовой базы займется специальная рабочая группа. В ее состав войдут члены ОС – президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов, председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев, представитель Союза рыболовецких колхозов России Павел Кудрявин и Владимир Мазанов от Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна. Планируется, что в деятельности рабочей группы также будет участвовать председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

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