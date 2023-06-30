«Рыбная биржа» не должна идти во вред рыночным отношениям, считают в минрыбхозе Камчатки

Министерство рыбного хозяйства Камчатского края представило проект стратегии развития отрасли до 2035 г.: предполагается предусмотреть в том числе создание «рыбной биржи». Но здесь важно, чтобы эти изменения отвечали интересам бизнеса, отметили в региональном ведомстве.

Проект стратегии развития рыбохозяйственного комплекса на Камчатке предусматривает создание «рыбной биржи». Под этим подразумевается организация «рыбной торговой площадки для выкупа уловов у мелких и средних рыболовных компаний крупными рыбопроизводителями либо трейдерами, для продвижения товара на внешнем рынке и в центральной части РФ».

Как сообщает корреспондент Fishnews, организованные торги рыбной продукцией предлагается включить в число мероприятий по решению задачи экономического развития отрасли.

У формата организованных торгов есть ряд плюсов: для государства это повышение прозрачности сделок, а для предприятий — при отлаженном процессе — увеличение выручки, отметил, представляя проект стратегии широким кругам, замминистра рыбного хозяйства края Сергей Названов.

Власти Камчатки выражают заинтересованность в развитии портовой инфраструктуры. И здесь, конечно, хотелось бы видеть и площадку для биржи или аукционной торговли, заявил заместитель министра.

При этом он отметил, что к вопросу организованных торгов важно подходить очень взвешенно, чтобы не навредить рыночным отношениям.

«Здесь главное — не спешить, проводить эксперименты, ни в коем случае не заставлять, не применять административных рычагов. То есть это все должно быть на пользу не только государству, но и бизнесу», — подчеркнул Сергей Названов.

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