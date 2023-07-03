Журнал Fishnews: свежий взгляд на традиционный формат

Новый выпуск журнала «Fishnews — Новости рыболовства» вышел в обновленном дизайне. В центре внимания — перспективы изменения регулирования в отрасли и точка зрения на эти процессы бизнес-сообщества; современные возможности для рыбопромышленных предприятий.

Ключевой темой свежего выпуска стали вопросы, волнующие отраслевое сообщество Хабаровского края. По основным показателям рыбной отрасли регион занимает четвертое место в ДФО и пятое — в России. В прошлом году рыбаки края взяли более полумиллиона тонн улова.

Уже свершившийся пересмотр системы квот вылова, грядущие изменения по лососевым участкам, прибрежное рыболовство, новая система уплаты сбора за промысел… Все эти темы, впрочем, актуальны для бизнеса не только Хабаровского края, но и других регионов. Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко поделился своим видением ситуации в рыбном хозяйстве и его будущего.

Также на этот раз журналист Fishnews отправился и в Архангельскую область. Министр АПК и торговли региона Ирина Бажанова рассказала о возможных точках роста для рыбохозяйственного комплекса региона, в том числе — о важности инфраструктурных проектов. Развитию портовых мощностей посвящено и интервью с генеральным директором АТФ Сергеем Зарубиным.

Кроме того, в свежем выпуске: как обстоят дела с развитием марикультуры в Сахалинской области, какие возможности в плане хранения и доставки рыбных грузов предлагает сегодня Приморский край. Большое внимание уделено и проблематике популяризации рыбы: здесь мы рассказали в том числе об опыте Южной Кореи.

Напомним, что оформить подписку на журнал «Fishnews — Новости рыболовства» и газету «Fishnews Дайджест» вам поможет руководитель профильного отдела Антонина Лопатникова — по телефону 8 914 707 0528 или по электронной почте antonina@fishnews.ru.

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