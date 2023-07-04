К реконструкции Корсаковского порта планируют приступить в 2024 году

Проектирование работ по реконструкции гидротехнических сооружений Корсаковского порта завершилось. К реализации плана предполагается приступить в 2024 г. после завершения госэкспертизы — об этом сообщили в аппарате полпреда президента по итогам совещания Юрия Трутнева на Сахалине.

Реализация инвестпроекта по модернизации Корсаковского порта рассматривалась на совещании, которое провел вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Проектом предусмотрена реконструкция гидротехнических сооружений терминала по обслуживанию рыбопромысловых судов, находящегося в ведении ФГУП «Нацрыбресурс», гидротехнических сооружений Южного погрузрайона, находящегося в ведении ФГУП «Росморпорт». Также запланировано дноуглубление подходного канала и операционной акватории порта с целью захода крупнотоннажных судов, строительства и эксплуатации промышленных объектов по переработке, хранению и отгрузке рыбной продукции, сообщили Fishnews в пресс-службе полпредства.

Предполагается, что после реконструкции ежегодный грузооборот Южного погрузрайона увеличится почти в 12 раз (с 0,34 до 4 млн тонн), рыбного терминала — в четыре раза (с 0,15 до 0,6 млн тонн).

«Проектная документация на объекты разработана и находится на рассмотрении Главгосэкспертизы России. Ожидаем завершение этих процедур в сентябре этого года. Весь проект планируется реализовать до 2027 года», — рассказал зампред регионального правительства Антон Зайцев.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, отвечая на вопросы журналистов по итогам совещания, отметилв, в частности, что есть планы создать на портовой площадке «рыбную биржу» и биржу для скоропортящихся продуктов.

«Сегодня обсудили с руководством региона, в каком состоянии находится проект модернизации Корсаковского порта. Есть несколько вариантов финансирования проекта. Но как бы обстоятельства не сложились, какой бы вариант не был выбран, проект будет реализован, а мы его поддержим», — заявил Юрий Трутнев.

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