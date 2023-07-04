Камчатские рыбаки взяли более 9 тыс. тонн лосося

Вылов тихоокеанских лососей в Камчатском крае превысил 9 тыс. тонн. Активная добыча идет на восточном побережье.

О ходе лососевой путины министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский рассказал на расширенном оперативном совещании у главы региона.

Сейчас вылов активно ведется на восточном побережье полуострова — в Петропавловско-Командорской подзоне: там добыто около 6 тыс. тонн лососей.

«В Усть-Камчатском районе, в Камчатском заливе, идет активный промысел нерки, вылов уже превысил 5 тыс. тонн. Ситуация с путиной здесь хорошая. По нашим данным, начинает разворачиваться рыбалка в Карагинской подзоне, там два крупных района: Карагинский и Олюторский заливы. В Олюторском заливе уже состоялось значительное освоение объемов нерки. На западном побережье из значимых объектов работает только река Озерная, там пока подходы небольшие, чуть более 20 тонн»», — подчеркнул глава краевого минрыбхоза.

В Карагинском и Олюторском районах начался вылов горбуши, добыто более 600 тонн в каждом, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Камчатского края.

Промысел в бассейне реки Озерная открылся с 20 июня, в Усть-Большерецком и Соболевском районе к рыбалке приступят с 11 июля. Общий прогноз вылова для региона на 2023 г. — более 382 тыс. тонн.

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