Инвесторам на Курилах хотят предложить льготные финансы

Работу преференциальных режимов на Курилах обсудили на совещании у вице-премьера — полпреда президента Юрия Трутнева. Минвостокразвития и КРДВ должны представить специальную программу льготного финансирования инвестпроектов.

Совещание по работе преференциального режима на островах Курильской гряды вице-премьер — полпред президента Юрий Трутнев провел при посещении Итурупа.

Сейчас на Курильских островах действует два преференциальных режима. Так, для стимулирования инвесторов государство предусмотрело механизмы территории опережающего развития «Курилы». За шесть лет было привлечено 8 резидентов с объемом инвестиций 11,6 млрд рублей и созданием порядка 2 тыс. рабочих мест. Реализуются инвестиционные проекты в отраслях туризма, рыбопереработки, марикультуры и других, сообщили Fishnews в пресс-службе полпредства.

В 2022 г. были приняты поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие льготы для инвесторов на островах. В 2023 г. — изменения, предполагающие использование таможенных преференций.

С помощью преференциального режима на Курилах 14 компаний реализуют проекты с общим объемом инвестиций порядка 1 млрд рублей. Основные виды деятельности участников нового режима: гостиничный бизнес и предоставление туристических услуг, обработка и утилизация отходов.

По словам генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николая Запрягаева, в проработке КРДВ находится еще 13 проектов с объемом инвестиций более 18 млрд рублей. На Итурупе инвесторы планируют создать оздоровительный комплекс и построить биогазовые электростанции. На Кунашире — создать рыбоперерабатывающие заводы, а также фермы по выращиванию морского ежа. Ряд инвесторов рассматривает возможность вложения инвестиций в строительство гостиниц и развитие туристической инфраструктуры.

Обсуждалась возможность расширения ТОР «Курилы» на перспективные участки островов, снятие ограничения в Налоговом кодексе на возможность реализации представителями действующего бизнеса или аффилированных с ними лиц новых проектов в рамках преференциального режима и распространения преференциального режима на индивидуальных предпринимателей.

Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития, КРДВ совместно с Сахалинской областью усилить работу по привлечению инвесторов, в частности в ближайшее время организовать бизнес-миссию на Курильские острова. Минвостокразвития России совместно с КРДВ для участников преференциального режима на островах поручено разработать специальную программу льготного финансирования инвестпроектов и представить предложения по субсидированию доставки материалов, оборудования, техники, транспортных средств для реализации проектов.

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