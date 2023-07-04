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В числе приоритетов для развития Курил — рыбопереработка

Рыбопромышленников зовут на Курилы

Накануне Восточного экономического форума на Курильские острова организуют бизнес-миссию из заинтересованных инвесторов — такое поручение дал вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Особое внимание планируется уделить рыбопереработке и аквакультуре.

О поставленных задачах Юрий Трутнев рассказал журналистам после совещания по вопросу функционирования преференциального режима на островах. Вице-премьер — полпред обратил внимание на необходимость бизнес-миссий на Курилы и плана развития, включающего сроки реализации проектов и источники финансирования.

Глава региона Валерий Лимаренко заявил, что генеральный план для всех Курильских островов «со сроками и ресурсами» может появиться в ближайшие месяц-два — документ разработан и утвержден Министерством экономики.

«Для чего это сделано? Для того чтобы предложить инвесторам лоты, где они могут построить гостиницы, где они могут разместить производственные мощности по переработке рыбы, по разведению рыбы, по открытию бизнеса по аквакультуре. Уже часть территорий таким образом, скажем так, занята инвесторами. Но в большей степени предстоит эту работу сделать», — отметил губернатор.

Также он подтвердил поручение собрать на островах в канун Восточного экономического форума бизнес, который заинтересован в развитии на Курильских островах. Валерий Лимаренко выразил надежду, что в итоге генеральный план будет насыщен предложениями и инвестиционными соглашениями. Напомним, ВЭФ планируется провести во Владивостоке с 10 по 13 сентября.

Глава региона подчеркнул, что главные направления для Курил — это переработка рыбы, аквакультура и туризм.

Руководитель Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил, что министерство в ходе подготовки бизнес-миссии на острова провело уже достаточно много раундов переговоров с предпринимателями из сфер рыбопереработки и туризма. Глава ведомства добавил: согласно пожеланиям инвесторов, будет внесено предложение о расширении территории опережающего развития на Курилах — чтобы для инвестиционных проектов было доступно больше участков.

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