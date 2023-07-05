Новости
Директор ВНИРО Кирилл КОЛОНЧИН. Фото пресс-службы института

Руководитель ВНИРО рассказал о важных направлениях исследований

Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин, говоря о перспективах исследований, отдельно остановился на тресковых ресурсах Дальнего Востока и изучении эстуариев Арктической зоны.

У ВНИРО большая зона ответственности. Работа специалистов обеспечивает научную базу и для текущей деятельности предприятий, и развития рыболовства.

При этом нельзя сказать, что одна путина для отраслевой науки важнее другой. «Добыча лососей не менее значима, чем вылов минтая или промысел крабов, — привел пример директор ВНИРО. — Наша задача, как отраслевого института, — охватывать все эти направления».

В то же время, отметил Кирилл Колончин, можно выделить перспективные объекты на ближайшие десять лет. «Первое — это тресковые рыбы, прежде всего, конечно, минтай. В апреле во Владивостоке мы собирались на научно-практическую конференцию по развитию тресковой индустрии, перспективам использования ресурсного потенциал, — рассказал руководитель института в интервью Fishnews. — Сегодняшние наши исследования говорят о том, что популяция минтая в Беринговом море находится на достаточно хорошем уровне, и это позволяет кардинально увеличить объемы добычи. Наши соседи по морской границе — американцы — уже в нынешнем году увеличили общий допустимый улов минтая на 20%, на следующий год планируют добавить еще 20%. Соответственно, 40% роста, при том что добывают они около 1 млн тонн. Прибавка в полмиллиона тонн за два года — это много. Не замечать этого мы не можем».

Ученые, сообщил Кирилл Колончин, проинформировали о ситуации с ресурсом Росрыболовство, рыбаков. «Как будут развиваться события — покажет время, пока мы сконцентрированы на научных исследованиях. Думаю, нам надо искать решения, как увеличить наши внутренние возможности по использованию минтаевых ресурсов», — заявил директор ВНИРО.

В качестве еще одного важного направления он выделил изучение эстуариев Арктической зоны. «Мы недавно выступали по этой теме на конференции, которую в Архангельске проводило Росрыболовство. В ближайшие годы предстоит активное освоение Северного морского пути, и в этих условиях мы можем заниматься мониторингом экологической ситуации, а также поиском новых возможных мест добычи», — обратил внимание руководитель НИИ.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: владивостокдальний востоккрабминтайросрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

По лососевым участкам предстоит большая работа

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Мы нацелены на то, чтобы в развитие отрасли шли инвестиции

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Людмила ТАЛАБАЕВА

Труд рыбака заслуживает глубокого уважения

Все материалы

Интервью

Директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Кирилл КОЛОНЧИН. Фото пресс-службы ВНИРО

Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Кирилл КОЛОНЧИН

Привлекаем молодежь новыми направлениями

Председатель Союза рыбопромышленников Карелии Илья РАКОВСКИЙ

Председатель Союза рыбопромышленников Карелии

Илья РАКОВСКИЙ

Новые заводы открыли нам дополнительные возможности

Генеральный директор компании «МорАвиаСервис» Павел САДОВНИКОВ

Генеральный директор компании «МорАвиаСервис»

Павел САДОВНИКОВ

Мы знаем цену судосуткам

Генеральный директор компании «Нордик Инжиниринг» Сергей МАЗОХИН

Генеральный директор компании «Нордик Инжиниринг»

Сергей МАЗОХИН

Чем крупнее судно, тем выгоднее его модернизация

Все интервью

Личное мнение

Руководитель кадровой службы группы компаний «Антей» Наталья БАБУРКИНА. Фото предоставлено пресс-службой холдинга

Руководитель кадровой службы группы компаний «Антей»

Наталья БАБУРКИНА

Экипаж каждого судна — это маленькое государство

Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ. Фото пресс-службы ассоциации

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Как и почему меняется цена на красную рыбу

Все материалы

Крупным планом

Представители рыбной отрасли позитивных оценок отказа от исторического принципа не разделяют

Доклад ФАС: взгляд отраслевого сообщества

Отраслевое сообщество давно добивается пересмотра норматива по мышьяку в продукции из водных биоресурсов

О мышьяке и рыбе

Судно «Карелия-2». Фото Степана Галкина

Будущих моряков закаляют в рейсах

Вырезка заготовки на новом станке UNIMACH в «Дальтехрыбцентре»

Завод начинается с заказа

События

Первый выпуск цеха на Шкотовке — почти 1,7 млн сеголетков кеты

Лососевый «дебют» состоялся на Шкотовке

На выставке и форуме побывало более 12 тыс. гостей из 82 регионов России и 70 стран мира

Юбилейный Питер: как работали рыбопромышленный форум и выставка

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2023 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.