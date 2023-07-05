Руководитель ВНИРО рассказал о важных направлениях исследований

Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин, говоря о перспективах исследований, отдельно остановился на тресковых ресурсах Дальнего Востока и изучении эстуариев Арктической зоны.

У ВНИРО большая зона ответственности. Работа специалистов обеспечивает научную базу и для текущей деятельности предприятий, и развития рыболовства.

При этом нельзя сказать, что одна путина для отраслевой науки важнее другой. «Добыча лососей не менее значима, чем вылов минтая или промысел крабов, — привел пример директор ВНИРО. — Наша задача, как отраслевого института, — охватывать все эти направления».

В то же время, отметил Кирилл Колончин, можно выделить перспективные объекты на ближайшие десять лет. «Первое — это тресковые рыбы, прежде всего, конечно, минтай. В апреле во Владивостоке мы собирались на научно-практическую конференцию по развитию тресковой индустрии, перспективам использования ресурсного потенциал, — рассказал руководитель института в интервью Fishnews. — Сегодняшние наши исследования говорят о том, что популяция минтая в Беринговом море находится на достаточно хорошем уровне, и это позволяет кардинально увеличить объемы добычи. Наши соседи по морской границе — американцы — уже в нынешнем году увеличили общий допустимый улов минтая на 20%, на следующий год планируют добавить еще 20%. Соответственно, 40% роста, при том что добывают они около 1 млн тонн. Прибавка в полмиллиона тонн за два года — это много. Не замечать этого мы не можем».

Ученые, сообщил Кирилл Колончин, проинформировали о ситуации с ресурсом Росрыболовство, рыбаков. «Как будут развиваться события — покажет время, пока мы сконцентрированы на научных исследованиях. Думаю, нам надо искать решения, как увеличить наши внутренние возможности по использованию минтаевых ресурсов», — заявил директор ВНИРО.

В качестве еще одного важного направления он выделил изучение эстуариев Арктической зоны. «Мы недавно выступали по этой теме на конференции, которую в Архангельске проводило Росрыболовство. В ближайшие годы предстоит активное освоение Северного морского пути, и в этих условиях мы можем заниматься мониторингом экологической ситуации, а также поиском новых возможных мест добычи», — обратил внимание руководитель НИИ.

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