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Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ на брифинге подвел предварительные итоги работы отрасли за первое полугодие

Герман Зверев: В первом полугодии отрасль сработала неплохо

Первая половина 2023 г. была продуктивна для рыбного хозяйства с точки зрения объемов вылова, отметил президент ВАРПЭ Герман Зверев. По его мнению, успеху способствовали благоприятные погодные условия и более широкое использование эффективного промыслового вооружения.

Предварительные итоги работы отрасли за первую половину года президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев подвел на брифинге в Москве.

Он напомнил, что наиболее крупными путинами первого полугодия традиционно стали добыча минтая и сельди в Охотском море, трески в Северном бассейне, сообщает корреспондент Fishnews.

«По вылову у нас результаты в первом полугодии неплохие — добыто почти 2,5 млн тонн. Половину из этого объема — 1 млн 258 тыс. тонн — дал минтай. В текущем году был увеличен ОДУ в Беринговом море, хорошие уловы были в Охотском море. Сельдь тоже в плюсе — почти 238 тыс. тонн было вылова. Меньше вылов по треске, в основном за счет снижения добычи атлантической трески — всего порядка 230 тыс. тонн, из них 150 тыс. тонн на Севере. Там есть тренд на снижение», — рассказал Герман Зверев.

По его словам, в Охотском море удачно складывалась ледовая обстановка. При среднемноголетних показателях ледового покрова 55-60% в текущем году он не достиг 50%. И количество штормовых дней в этом году было существенно меньше, чем в прошлом, констатировал глава отраслевого объединения.

«Поэтому обстановка на промысле была стабильной. И если обычно в последние три недели охотоморской минтаевой путины, начиная приблизительно с 20 марта, ежесуточные выловы составляли примерно 10 тыс. тонн, то в текущем году они немного превышали 4 тыс. тонн. Потому что основной объем предприятия добыли в конце января, феврале и в марте. А в последних числах марта они работали уже не в «режиме студента перед экзаменом». И к концу марта суда стали переключаться на сельдь», — отметил президент ВАРПЭ.

Он обратил внимание на более широкое применение тралов «Атлантика», производимых в Калининграде. По словам Германа Зверева, в текущем году эти тралы использовало около половины судов. «У них большее вертикальное раскрытие, большая возможность вылова на одно промысловое усилие. Поэтому за счет этого тралового оборудования у нас очень хорошие показатели. Существенно, на 15%, уменьшилось количество судо-суток и промысловых усилий». Это положительно отразится на финансовых показателях предприятий, считает руководитель ассоциации.

В этом году поменялась структура выпуска продукции из минтая, заметил Герман Зверев. Если в 2022 г. по итогам охотоморской путины было выпущено порядка 70 тыс. тонн филе, то в текущем году — 48 тыс. тонн. Это связано с тем, что предприятия, увидев определенные сложности с реализацией филе первой заморозки на европейском рынке, частично переключились на сурими. И в текущем году объем производства сурими на судах вырос более чем в четыре раза — с более чем 5 тыс. тонн до 22 тыс. тонн. При этом сурими выпускают и береговые заводы: по итогам минтаевой путины — порядка 6 тыс. тонн, рассказал президент ВАРПЭ.

«Мы считаем, что производство сурими из минтая составит по итогам года порядка 50-60 тыс. тонн. Это хороший показатель, предприятия гибко реагируют на ситуацию на рынке. По итогам года, я думаю, мы выйдем на показатель 60-65% от объемов американского производства сурими», — спрогнозировал Герман Зверев.

Неплохо складывалась ситуация с производством минтаевой икры. В текущем году на икорных аукционах не произошло драматического снижения цен, как случалось ранее. Средние цены продаж икры минтая составляли 8-8,5 доллара за килограмм, это неплохой показатель, подчеркнул глава ассоциации.

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