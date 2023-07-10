Законопроекту о рыболовных участках сформировали облик ко второму чтению

Госдума готовится рассмотреть проект закона о торгах в рыбной отрасли. В том числе новый документ определит принципы перезакрепления участков для добычи анадромных видов рыб. В базе представлены поправки к основному чтению.

Напомним, что законопроект «О внесении изменений в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов» (в части совершенствования механизма торгов), внесенный в Госдуму правительством в декабре 2020 г., был возвращен к процедуре второго чтения.

Инициатива предусматривает перевод аукционов по распределению долей квот вылова водных биоресурсов, по заключению договоров пользования водными биоресурсами в электронный формат. Но ключевая тема, которая привлекла внимание к законопроекту, это распределение рыболовных участков для добычи анадромных видов рыб (а это в том числе и тихоокеанские лососи).

В процессе предлагались разные варианты поправок. Подготовка велась в рамках межведомственной рабочей группы, созданной Минсельхозом РФ, затем — на площадке парламента.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в базе Госдумы опубликовали текст законопроекта ко второму чтению с учетом поправок, рекомендуемых ответственным комитетом к принятию. Авторами этих изменений выступили депутаты ГД и сенаторы.

Предлагается закрепить, что для получения доступа к добыче анадромных предприятия и организаторы любительской рыбалки должны участвовать в социально-экономическом развитии соответствующего региона.

Такое участие будет, согласно подготовленным поправкам, закрепляться соглашением с руководством региона. Соглашения должны предусматривать «обязательства, направленные преимущественно на социально-экономическое развитие сельских территорий соответствующих субъектов Российской Федерации».

Согласовывать условия таких соглашений будут региональные комиссии по регулированию вылова анадромных видов рыб.

К единообразию планируется привести сроки, на которые заключаются договоры пользования рыболовными участками для вылова анадромных. Согласно проекту, это будет 20 лет. Сейчас закон предусматривает «вилку» — от 10 до 25 лет.

Предполагается обновить список обязательств пользователей для включения в договор. По замыслу разработчиков поправок, их будет три. Это искусственное воспроизводство водных биоресурсов (причем уточняется, что необходимы рекомендации отраслевой науки), выполнение соглашения об участии в социально-экономическом развитии региона, производственный контроль в границах участка (то есть борьба с браконьерством).

Новый законопроект предусмотрел и возможность перезакрепления участка без торгов — и без конкурсов, и без аукционов. Для этого нельзя, например, допускать нарушения законодательства о рыболовстве с причинением крупного ущерба и необходимо исполнять обязательства по соглашению об участии в социально-экономическом развитии региона.

В отличие от прошлой версии законопроекта, пропало уточнение о том, что кампания по переоформлению будет проводиться разово и в конкретные сроки. Теперь предлагается предусмотреть, что соответствующее заявление должно быть подано не позже чем за два месяца до окончания срока действия договора.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2024 г.

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