Аукцион определил новых обладателей квот на Дальнем Востоке

Росрыболовство провело аукцион по продаже долей квот для промысла в Дальневосточном бассейне. Победители получают право на добычу минтая, сельди, командорского кальмара, морского ежа и других объектов.

Аукцион по продаже долей квот для промысла прошел в Москве 6 июля. Всего на торги было выставлено 15 лотов — это доли, высвободившиеся в результате расторжения договоров, уточняли ранее в Росрыболовстве. Протокол торгов опубликован на сайте ведомства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, за долю квоты вылова командорского кальмара в Петропавловско-Командорской подзоне лучшую цену предложила компания «Росрыбфлот» (Камчатский край), в Северо-Курильской зоне — «УТРФ-Камчатка» (Камчатский край). Еще одну долю квоты командорского кальмара в Петропавловско-Командорской подзоне получает «Океанрыбфлот».

Объем для промысла кукумарии в подзоне Приморье купила компания «Примрыбпродукт». Лучшую цену за право осваивать минтай в подзоне Приморье предложили «Дальрыба» (также предприятие с регистрацией в Приморском крае) и «Курильский рыбак», в Петропавловско-Командорской подзоне — компания «Маркуз» (Камчатка).

Доля квоты добычи серого морского ежа в подзоне Приморье получает «Восход-ДВ» (Приморский край).

Победителем на торгах по продаже доли квоты сельди в Западно-Камчатской подзоне признаны ПБТФ (Приморский край) и «УТРФ-Камчатка».

Долю квоты трески в Западно-Беринговоморской зоне и подзоне Приморье получает «Росрыбфлот», в Северо-Курильской зоне — компания «Невод» (Сахалин).

Лот по трубачам Западно-Сахалинской подзоны приобрела компания «Комсомольскрыбпром» (Хабаровский край).

На долю квоты спизулы в подзоне Приморье поступила только одна заявка — от компании «Гамма» (Сахалинская область): по правилам в этом случае договор предлагается заключить единственному заявителю.

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