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Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» (АЯП) Вячеслав БЫЧКОВ

Вячеслав Бычков: У нас хватит терпения, чтобы добиться принятия стратегии по палтусам

Долговременная стратегия промысла палтусов в Дальневосточном бассейне начала разрабатываться в 2020 г. Российские ярусоловы рассчитывают, что документ будет представлен на осенней сессии ДВНПС и в недалеком будущем его утвердят, сообщил глава профильной ассоциации Вячеслав Бычков.

Когда готовилось весеннее заседание Дальневосточного научно-промыслового совета, Межрегиональная ассоциация «Ярусный промысел» (АЯП) предложила включить в повестку ДВНПС вопрос о ходе работы и сроках введения в практическую плоскость стратегии эксплуатации ресурсов черного и белокорого палтусов на период до 2040 г., рассказал президент АЯП Вячеслав Бычков.

«Документа, подобного долговременной стратегии в отношении палтусов, никогда не было. Работать над стратегией специалисты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии начали в 2020 году. Основанием стало поручение руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова по итогам совещания по вопросам регулирования добычи традиционных объектов. Наша ассоциация подготовила развернутое письмо в федеральное агентство, где мы выразили полную поддержку идее создания этого программного документа. Поскольку он должен был обеспечить комплексный подход к организации и регулированию промысла палтусов. Это важно и полезно — и для регулятора, и для науки, и для рыбаков», — подчеркнул глава отраслевого объединения.

По словам собеседника Fishnews, ассоциация со своей стороны сделала все, чтобы помочь ученым. «Мы подтвердили готовность оказать содействие в организационном, информационном обеспечении разработки стратегии, ее дальнейшем продвижении и практической реализации. В том числе — предоставить флот научным наблюдателям для мониторинга промысла палтусов, провести видеонаблюдение за выборкой уловов с использованием искусственного интеллекта для обработки данных, создать условия для учетных съемок на стандартных полигонах, содействовать в разработке методик минимизации потерь от нахлебничества морских млекопитающих и прочее», — отметил Вячеслав Бычков.

Он обратил внимание, что представители ассоциации могли наблюдать, как идет работа над стратегией и в целом видели ее контуры.

«Однако в середине 2022 года, когда у нас шла подготовка к очередному контрольному аудиту Морского попечительского совета (MSC), мы озаботились сроками выхода этой стратегии. Нужно сказать, что MSC знает о проекте стратегии и относится к нему очень положительно. Росрыболовство на запрос ассоциации уведомило нас о завершении подготовки стратегии, которая была рассмотрена и одобрена ученым советом ВНИРО. И после одобрения на Совете по науке при руководителе Росрыболовства документ должен быть принят к практической реализации. К слову, одобрение ученым советом ВНИРО — это хорошее движение вперед и подтверждение тому, что проект стратегии выполнен качественно», — подчеркнул Вячеслав Бычков.

Прошло еще полгода, однако какого-либо решения о вводе стратегии в практическую плоскость принято не было. И в ходе подготовки к весеннему заседанию Дальневосточного научно-промыслового совета ассоциация выступила с инициативой включить этот вопрос в повестку.

«Мы считаем правильным вынести проект стратегии на заседание ДВНПС. Положения стратегии касаются не только деятельности ярусоловов, поскольку палтусов добывают и другими орудиями промысла, и документ такого порядка всех бы дисциплинировал. Кроме того, ее принятие не стало бы в этом случае неприятным сюрпризом для кого-то», — пояснил свою мотивацию глава АЯП.

На весеннем заседании ДВНПС решено было детально обратиться к теме стратегии в рамках следующей встречи, осенью.

«Мы, безусловно, будем держать вопрос на контроле. Это официальное поручение главы Росрыболовства, и оно должно быть исполнено. Мы будем настаивать и добиваться, чтобы стратегия была утверждена и принята в практическую работу. Потому что и с нашей точки зрения, и с точки зрения Росрыболовства, этот документ направлен на рациональное использование ресурсов палтусов Дальневосточного бассейна. Я смотрю на этот вопрос с оптимизмом: он будет решен, терпения у нас хватит. Другое дело, что требуются, как видим, годы», — резюмировал президент АЯП.

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