Вероятно, уже в текущем году будет принята Стратегия долгосрочной эксплуатации запасов палтусов Дальневосточного бассейна. О подготовке проекта этого документа в интервью Fishnews рассказал руководитель департамента морских и пресноводных рыб России ВНИРО Николай Антонов.

ПРИЧИНЫ СОЗДАНИЯ

— Николай Парамонович, что стало отправной точкой для разработки документа?

— Решение подготовить стратегию было принято в октябре прошлого года на совещании у руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова.

Как вы знаете, в 2018 году черный и белокорый палтусы объединили в одну промысловую группу «Палтусы». С этого момента стали возникать вопросы по промысловому использованию. Первой ласточкой был резко увеличившийся вылов белокорого палтуса в Северо-Охотоморской подзоне в 2019 году, который значительно превысил установленный общий допустимый улов. Аналогичная ситуация затем наблюдалась и на Западной Камчатке. В результате по предложению ВНИРО было закрыто рыболовство палтуса в северной части Охотского моря.

А с прошлого года рыбаки стали добывать белокорого палтуса на Восточной Камчатке в виде разрешенного прилова. Правда, перелова в целом удалось избежать, но за счет компаний, имеющих квоты на палтуса и не сумевших эти квоты полностью освоить. Они оказались главными пострадавшими.

Ситуация с переловом этого вида водных биоресурсов совпала с общей тенденцией ухудшения состояния запасов палтуса, особенно черного палтуса в Охотском море. Понимая риски, ВНИРО на протяжении последних трех лет рекомендует уменьшить ОДУ палтусов. На следующий год общий допустимый улов будет сокращен на 25-30%. Рыбаки поддержали нас в этом вопросе.

Кроме того, директор института Кирилл Колончин в апреле текущего года объявил о создании концепции развития рыбохозяйственной науки до 2050 года, в которую стратегия должна закономерно вписаться.

Все эти обстоятельства послужили причинами для подготовки стратегии.

— Что-либо подобное стратегии в отношении палтусов ранее существовало? Или прежде стратегии принимались только в отношении лососей?

— Нет, раньше такого документа в отношении палтусов не было.

ЗАПАСЫ СНИЖАЮТСЯ

— Какие районы охватывает стратегия? Берингово, Охотское моря, может, еще что-то?

— Стратегия рассчитана на Дальний Восток в целом. Вопросы возникают не только к рыболовству в Охотском и Беринговом морях. Я уже говорил про Восточную Камчатку, где прилов палтуса почти превысил установленный ОДУ. Вопросы имеются в отношении белокорого палтуса Южных Курил — палтус здесь, как и во многих других регионах Дальнего Востока, в летнее время выходит на мелководье, где можно развивать любительское и спортивное рыболовство. То же самое можно сказать про Карагинскую подзону. Там, в заливе Корфа, также можно успешно вести любительское и спортивное рыболовство палтуса на спиннинг.

— Правильно ли я понимаю, что рыбаки преувеличивают масштабы снижения популяции?

— Это естественная реакция рыбаков. Если уловы у них высокие, то они возмущаются, что рыбы много, а наука не дает ловить, если низкие, то опять идет апелляция к науке, что дали большой ОДУ. Но в данном случае мы солидарны с рыбаками, что ситуация ухудшается. Если еще два года назад уловы черного палтуса в Охотском море составляли порядка 2-2,5 тонны на судосутки в среднем по году, то сейчас они упали до 1,5-1,7 тонны за судосутки.

В Беринговом море ситуация немного другая. Там доминирует белокорый палтус, но в последние годы выросла численность трески. И суда, ранее работавшие на палтусе, перешли на лов этого объекта. Согласитесь, что когда у вас ОДУ 120 тыс. тонн трески против 1,5-2 тыс. тонн белокорого палтуса, то лучше ловить треску. В результате специализированный промысел палтуса не ведется, этот вид идет в качестве прилова при добыче трески и макруруса.

И поскольку специализированного промысла нет, то и конкретных данных о снижении запасов у нас тоже нет. Однако с учетом сокращения запасов белокорого палтуса в американских водах мы идем на снижение ОДУ для своей части Берингова моря.

Что касается черного палтуса, то в Беринговом море он не так многочислен, как в Охотском. Специалисты ВНИРО отслеживают ситуацию с состоянием запасов черного палтуса по результатам траловых съемок, которые выполняются регулярно. За последние три года запас несколько снизился, соответственно мы снижаем общий допустимый улов. В целом в Беринговом море ОДУ палтуса сокращается на 37%, а черного – на 30%.

УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА

— Кто был инициатором подготовки стратегии – Росрыболовство или все-таки рыбаки?

— Причиной принятия решения стали и обращения рыбопромышленников, и итоги научных исследований состояния популяции.

— Кто участвует и руководит процессом создания стратегии?

— Формированием стратегии занимается ВНИРО. При совете по науке при руководителе Росрыболовства существует научно-консультационный совет по камбаловым рыбам. Он состоит из ученых нашего института и филиалов.

— Рыбаков привлекаете?

— Да, они тоже участвуют. Мы приглашаем для обсуждения стратегии представителей отраслевых ассоциаций — в частности, Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел». При обсуждении окончательной версии мы расширим круг рыбодобывающих организаций и ассоциаций.

— На какой срок готовится стратегия?

— В связи с тем, что палтусы относятся к длинноцикловым видам рыб, их запас не может быстро расти. Он может изменяться постепенно. Срок жизни одного поколения палтусов — не менее 20 лет, поэтому мы предлагаем стратегию на 20 лет, точнее, до 2040 года.

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ

— Какие ключевые меры или мероприятия предусмотрены в стратегии для устойчивого управления ресурсом?

— Одна из основных мер — разделение промысловой группы «Палтусы» на два вида: белокорый и черный палтусы. В принципе, этот процесс уже начался. Решение о разделении было принято в конце апреля текущего года, когда под председательством руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова обсуждались изменения правил рыболовства для Дальневосточного бассейна.

Правда, возник вопрос организационного характера в отношении договоров на доли квот. В настоящее время они заключены на длительный период. Соответственно, если сейчас происходит разделение палтуса на два вида водных биоресурсов, то предприятиям необходимо переоформить эти договоры. Глава Росрыболовства попросил руководство Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) провести разъяснительную работу среди компаний, имеющих доли на палтуса, о добровольном расторжении существующих договоров и заключении новых. Так что ждем.

— Какие еще мероприятия планируете?

— Без проведения дополнительных исследований мы никуда не двинемся. Необходимо подготовить детальную программу таких работ для всех дальневосточных филиалов ВНИРО. При необходимости мы сможем ее ежегодно корректировать и дополнять, но эта программа будет фундаментом для организации исследований.

Также мы хотим организовать взаимодействие с рыбопромышленными предприятиями и ассоциациями по мониторингу промысла. В настоящее время такой мониторинг недостаточно развит, существуют как организационные, так и финансовые вопросы по размещению научных наблюдателей на судах, добывающих палтуса. Соответственно, во взаимодействии с рыбопромышленниками мы подготовим такую программу и разработаем план мероприятий.

Кроме этого, у нас запланирован еще один проект с рыбаками — проведение видеонаблюдений с использованием искусственного интеллекта при обработке данных. Сейчас постепенно внедряется практика видеонаблюдения за выборкой улова. Соответственно, имея видеозаписи, мы сможем получать достаточно большой объем информации как о видовом, так и о внутривидовом состоянии палтусов. С помощью современных компьютерных программ сможем определять как вид рыбы, так и ее размеры. Эти материалы будут хорошей основой для оценки запаса и прогноза вылова.

Следующий проект — выполнение учетных траловых съемок на большой акватории как в Беринговом, так и в Охотском морях. Учитывая, что выполнение учетных работ достаточно затратное мероприятие, тем более на глубинах свыше 300-400 метров, где обитает палтус, мы планируем проводить такие исследования не реже раза в три года, чтобы иметь постоянную информацию о состоянии запасов. Кроме этого, в годы, когда съемка не проводится, должна быть разработана методика выполнения так называемых съемок на стандартных полигонах, или, проще говоря, микросъемок. Для этого нужно провести исследования по распределению палтуса, определить акватории со стабильной концентрацией палтуса и на станциях в этих акваториях ежегодно выполнять съемки, получая индексы численности. Такие микросъемки можно будет выполнять на промысловых судах, ведущих лов палтусов.

При организации этой работы будут использованы как собственные наработки, так и имеющийся мировой опыт.

-— Хочется также остановиться на теме нахлебничества косаток. Представитель ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав Бычков рассказывал Fishnews , что косатки очень хитрые и быстро приспосабливаются к попыткам рыбаков избежать объедания уловов …

— Не секрет, что до 30% уловов черного палтуса в Охотском море объедают косатки. Соответственно, здесь мы тоже хотим разработать действенные способы минимизации потерь от нахлебничества этих животных. Например, если в одном районе собирается группа судов для промысла палтуса, то это минимизирует потери. Пока одно судно терпит убыток, остальные успевают поднять улов на борт. Это один способ.

Второй способ — менять дислокацию. Третий способ — использовать отпугивающие орудия. Четвертый способ, который применяется на клыкаче, — это модернизация орудий лова, когда пойманная рыба как бы оплетается металлической сеткой, которую косатка не может прокусить. Может быть, имеет смысл восстановить траловый промысел, как в советское время. Вряд ли косатка сможет прогрызть траловый мешок и изъять оттуда палтуса.

СОХРАНЕНИЕ РЕСУРСА В ПРИОРИТЕТЕ

— Такой метод, как снижение численности косаток, не рассматривается?

— Такой метод мы не рассматриваем. Россия как член Международной китобойной комиссии (МКК) наряду с другими странами взяла на себя определенные обязательства по китам.

— Вы перечислили все мероприятия стратегии?

— Есть еще меры регулирования промысла. Кроме того, мы пока обсуждаем программу мечения палтусов. Но еще не решили окончательно, добавлять ее в стратегию или нет, поскольку пока нет ясного понимания ее практического значения.

— К какому сроку рассчитываете принять документ?

— Проект стратегии будет готов ближе к осени. На заседании научно-консультационного совета 7 июля мы уже рассмотрели предварительный вариант сформированной стратегии. По результатам обсуждения будем дорабатывать, изменять, чтобы к итоговой редакции документа не было никаких вопросов и нареканий. В начале августа у нас будет очередное заседание НКС, и, вероятно, еще с месяц будет длиться доработка.

— После принятия стратегия будет спроецирована на правила рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна?

— Нужно понимать, что стратегия определяет общее направление. В числе прочего — и внесение изменений в правила рыболовства. Мы называем это мерами регулирования промысла, потому что они могут быть разные. Установление ОДУ — это тоже мера регулирования промысла. Издание приказов в соответствии со статьей 26 закона о рыболовстве — тоже.

Я резюмирую, что стратегия — это основное направление, предусматривающее не только изменения в нормативно-правовую базу и другие меры регулирования промысла, но и проведение исследований, взаимодействие науки и промышленности. При этом, согласно статье 2 закона о рыболовстве, стратегия предполагает приоритет сохранения водных биоресурсов и их рационального использования над использованием ВБР.

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, Fishnews

Июль 2021 г.