Команда Fishnews отметила День рыбака в поварских фартуках

Перед главным отраслевым праздником сотрудники Fishnews участвовали в мастер-классе Школы дальневосточной кухни. Профессионалы рассказали в том числе о том, как раскрыть богатство вкуса рыбы и морепродуктов.

Для коллектива редакции, как и для экипажа судна, важна слаженность действий и сплоченность. Великолепная возможность для командной работы — совместное приготовление блюд (а потом и совместный ужин). Так что сотрудники Fishnews вместе со своими близкими и друзьями редакции отправились на мастер-класс Школы дальневосточной кухни. Поход приурочили ко Дню рыбака — главному празднику рыбной отрасли.

Под руководством шеф-повара Владимира Ярмоленко в удобной и уютной кулинарной студии участники мастер-класса готовили разные блюда. Среди ингредиентов, конечно, были рыба и морепродукты — палтус, креветка и гребешок.

«За пару часов нам потребовалось приготовить четыре блюда: правда, те же овощи и фрукты, например, были уже помыты и, что называется, ждали своего часа. Самым интересным моментом для меня стало фламбирование креветки — очень зрелищно и получается вкусно», — рассказала главный редактор интернет-портала Fishnews Маргарита Крючкова.

Школа дальневосточной кухни учит правильно готовить дары уссурийской тайги и океана. «Мы продвигаем локальные продукты, исследуем их, и нам это интересно», — рассказала управляющая Ирина Торба. Сейчас, правда, проект уже расширил горизонты — есть и вегетарианская кухня, и кухня разных стран мира.

«Хорошо и интересно провели время в дружеской компании и обстановке. Научились, как надо готовить утку и морепродукты, а также поняли, как не надо», — поделился впечатлениями выпускающий редактор Fishnews Алексей Середа.

Наш медиахолдинг не раз писал и о гастрономических фестивалях, в организации и проведении которых участвовала «Дальневосточная кухня», — например о «МидияСаммите». Совместно с компанией «Нерей» был организован кулинарный клуб для подростков: на этой площадке ребят учили готовить блюда из дальневосточной рыбы.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews