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Готовить интересное блюдо гостей фестиваля учил шеф-повар проекта развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food Максим ПРОКОПЬЕВ. Фото предоставлено пресс-службой Фестиваля мидий

Дальневосточникам предложили по-новому взглянуть на минтай

Ассоциация добытчиков минтая в этом году присоединилась к проведению популярного в Приморском крае гастрономического фестиваля «МидияСаммит»: для гостей праздника провели мастер-класс по приготовлению минтая.

Готовить интересное блюдо гостей фестиваля учил шеф-повар проекта развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food Максим Прокопьев, сообщает корреспондент Fishnews.

Участие в гастрономическом фестивале — часть работы АДМ по продвижению продукции из минтая на внутреннем рынке. Главная цель — позволить каждому посмотреть на приготовление дальневосточного минтая свежим взглядом, заново открыть для себя эту полезную дикую рыбу.

Рассказывая гостям «МидияСаммита» о достоинствах минтая, Максим Прокопьев отдельно отметил, что при бережном обращении с сырьем это очень вкусная рыба. «Правильный минтай, правильно выловленный и замороженный, он на самом деле очень сочный», — уточнил шеф-повар.

Выбранный для мастер-класса оригинальный рецепт был разработан по заказу Ассоциации добытчиков минтая в рамках фестиваля зимней рыбы «Корюшка и Ко». Тогда блюдо также заработало высокие оценки у гостей фестиваля.

В Ассоциации добытчиков минтая считают, что такие мастер-классы — хорошая возможность сделать минтай популярным на российском рынке.

«Гастрономические фестивали и праздники давно стали «визитной карточкой» Владивостока, и АДМ в рамках комплексной маркетинговой кампании по продвижению минтая на внутреннем рынке активно поддерживает такие форматы. В рамках мастер-класса на «МидияСаммите» мы хотели показать гостям фестиваля, что из минтая легко и быстро можно приготовить самый широкий набор блюд современной кухни, включая по-настоящему «ресторанные», — прокомментировал президент АДМ Алексей Буглак.

Он напомним, что минтай остается главным промысловым ресурсом России с долей в национальном вылове порядка 35%. При этом часть российских потребителей связывает с этой полезной рыбой устаревшие стереотипы как о плохого качества продукции, покрытой толстым слоем ледяной «глазури» и накаченной водой. Или же по-прежнему воспринимает минтай как рыбу «для кошек».

«Сегодня задача отрасли — заново «открыть» дальневосточный минтай для потребителя. Технологии производства минтаевой продукции море и на берегу позволяют обеспечить 100% гарантию свежести продукта и донести в неизменном виде все полезные свойства этой рыбы до потребителя», — рассказал Алексей Буглак.

По данным АДМ, потребление минтая в России в 2014-2022 гг. колебалось от 1,8 до 3,4 кг на человека в год, то есть 8-16% от общего потребления рыбопродукции в стране. В 2022 г. на внутренний рынок было поставлено 183 тыс. тонн минтаевой продукции. В первом квартале 2023 г., по оценкам ассоциации, поставки минтаевой продукции на внутренний рынок достигли 71 тыс. тонн.

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  • Готовить интересное блюдо гостей фестиваля учил шеф-повар проекта развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food Максим ПРОКОПЬЕВ. Фото предоставлено пресс-службой Фестиваля мидий
  • Главным ингредиентом салата в азиатском стиле стал минтай. Фото предоставлено пресс-службой Фестиваля мидий.
  • На мастер-класс собралось множество желающих. Фото предоставлено пресс-службой Фестиваля мидий
  • Шеф-повар наглядно продемонстрировал, как из привычного минтая приготовить экзотическое и полезное блюдо. Фото предоставлено пресс-службой Фестиваля мидий
  • Салат оценили по достоинству. Фото предоставлено пресс-службой Фестиваля мидий
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