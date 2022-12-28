Дальневосточная рыба пришлась по вкусу школьникам Приморья

В кулинарном клубе для подростков, который компания «Нерей» запустила с марта совместно со Школой дальневосточной кухни, прошел выпускной. В этот день ребята смогли показать, чему они научились у мастеров, и побороться за первое место в кулинарном поединке.

За все время существования проекта подростки из Владивостока посетили 10 бесплатных мастер-классов, на которых лучшие шеф-повара открыли им секреты кулинарии. Как отметил генеральный директор компании «Нерей» Андрей Забуга, главная цель этого проекта — популяризация дальневосточной рыбы среди подрастающего поколения и клуб справился с этой задачей на отлично. Школьники узнали много нового и интересного о рыбных блюдах, а самое главное — полюбили их и научились готовить самостоятельно.

«Когда я приехала сюда первый раз, не умела ни кальмар чистить, ничего, — и научилась! Никогда не ела рыбу из-за костей, но сейчас мне кажется, что рыба для меня — это самое вкусное», — рассказала Fishnews Снежана, одна из участниц проекта.

Выпускной в клубе проходил в виде кулинарного конкурса. В этот день все ребята поделились на четыре команды, каждая готовила свое блюдо по оригинальному рецепту. Оценивало деликатесы приглашенное жюри, членами которого стали как сотрудники «Нерея», так и партнеры компании.

Подростки работали под чутким руководством опытных поваров. Они показали школьникам, как правильно разделывать рыбу и морепродукты, поделились некоторыми хитростями приготовления, а также помогли при сервировке готовых блюд.

С небольшим отрывом победила команда с запеченным минтаем под сухарно-сырной корочкой. После подведения итогов и награждения всем ребятам вручили дипломы, свидетельствующие о том, что они успешно окончили обучение.

Как отметили члены жюри, за эти десять месяцев подростки стали настоящими профессионалами своего дела. В компании «Нерей» надеются, что школьники продолжат и дальше радовать близких вкусными блюдами из рыбы, а возможно, даже свяжут свою будущую профессию с этой сферой.

Фото предоставлены компанией «Нерей»

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