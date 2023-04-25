Подзаконная база по инвестквотам и аукционам: есть вопросы

Вопросы подзаконной базы по второму этапу инвестквот и крабовых аукционов обсудили на Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока. Одна из острых тем — требования к локализации при постройке флота.

Минсельхоз продолжает подготовку подзаконных актов по второму этапу инвестиционных квот и крабовых аукционов. На каких условиях пользователям предстоит получать право на добычу, обсуждали 20 апреля на заседании профильной рабочей группы Совета Федерации.

Второй этап уже законодательно закреплен, но до сих пор остаются вопросы по первому этапу. Президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков поднял на рабочей группе проблему выполнимости требований по локализации. Речь идет о планке — количестве баллов, которое с 1 июля 2023 г. предусматривается по постановлению правительства от 17 июля 2015 г. № 719 для признания судна российской продукцией.

В Минпромторге сообщили, что во втором полугодии в 719-е постановление планируется внести изменения и можно рассмотреть вопрос об уменьшении количества баллов.

Тема локализации очень серьезная — ее нельзя недооценивать ни разработчикам подзаконной базы, ни тем, кто планирует участвовать в аукционах, ни исполнителям заказов на постройку судов, заявил на встрече координационного совета на площадке Fishnews Александр Дупляков.

В ассоциации будут добиваться, чтобы в постановление были внесены изменения. Дело не только в сумме баллов, которая выставляется в качестве требования к судну в целом. По «начинке» с июля требования также ужесточаются и вопрос: насколько это выполнимо. Получается, что можно приобрести какой-то компонент, установить его, а в дальнейшем он уже не будет признан отечественным, обрисовал ситуацию руководитель АДК.

«Это большие риски в целом для постройки судна и для признания его в итоге российским», — отметил Александр Дупляков.

На рабочей группе был также поднят вопрос об объектах, которые должны строиться на втором этапе под «рыбные» инвестквоты. Увязывать в один объект инвестиций береговой завод и промысловые суда — избыточно, считает президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко. Неслучайно от такой сцепки отказались на стадии подготовки закона и непонятно, зачем ее делать в подзаконных актах, заявил он.

Важно также прояснить алгоритм сохранения квот на промысел краба за малым и средним бизнесом, подчеркнул руководитель региональной ассоциации.

В целом рабочая группа Совета Федерации — полезная площадка, которая помогает отслеживать подготовку подзаконных актов по второму этапу инвестквот и аукционов, считают в совете.

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