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В Совете Федерации поддержали предложение бизнеса отсрочить ужесточение требований по локализации при строительстве флота под квоты

Условия для заказчиков флота предлагают настроить под реалии

В Совете Федерации поддержали предложение бизнеса отсрочить ужесточение требований по локализации при строительстве флота под квоты. Это необходимо, чтобы инвесторы могли продолжить участие в программе, отмечают в Ассоциации добытчиков краба.

Предложение смягчить требования к локализации при строительстве промыслового флота рассматривалось на первом заседании рабочей группы, созданной в Совете Федерации для мониторинга реализации закона о втором этапе квот под инвестиции.

Министерству промышленности предложено рассмотреть возможность внесения изменений в постановление правительства от 17 июля 2015 г. № 719. Напомним, что оно используется для признания продукции российской. В критерии, определенные постановлением, должны укладываться и суда, которые строятся на отечественных верфях под крабовые квоты. В 2021 г. оценку локализации перевели на бальную систему.

«В соответствии с пунктом 17 примечаний к постановлению, при производстве каждой единицы судна должны выполняться операции (условия), которые оцениваются совокупным количеством баллов. С июля 2023 года судам для крабового промысла, чтобы их признали российской продукцией, потребуется набирать уже не менее 2900 баллов. Однако такой планки не достигнуть без установки отечественного пропульсивного комплекса, а для импортозамещения в этой сфере еще нужно время», — рассказал Fishnews президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков.

«Не менее острой проблемой для заказчиков и верфей также будет необходимость получать от поставщиков российского оборудования и механизмов документы, подтверждающие, что такие механизмы и оборудование являются российскими в соответствии все с тем же постановлением правительства № 719. И такие требования также ужесточаются с июля 2023 года», — добавил он.

В связи с этим предлагается перенести очередное повышение баллов для краболовного флота с 1 июля 2023 г. на 1 июля 2025 г. Это очень важный вопрос, подчеркнул первый зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, председатель рабочей группы Сергей Митин.

Такие поправки необходимы для того, чтобы мог быть запущен второй этап закладки флота под крабовые квоты, отметил Александр Дупляков. Сейчас идет формирование требований к участникам программы.

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