Китай держит японскую рыбу на особом контроле

КНР в июле ввела сплошное тестирование рыбопродукции из Японии на радиоактивное заражение. По данным СМИ, совокупный ущерб пяти японских экспортеров из-за этой меры уже достиг 100 млн иен (более 700 тыс. долларов) и продолжает расти.

Для пяти компаний срок прохождения таможенных процедур замедлился до двух недель для охлажденной продукции и до одного месяца — для замороженной, пишет крупнейшее японское информагентство Kyodo News. По его данным, введение сплошного тестирования является ответным шагом Пекина на планы Токио по сбросу этим летом радиоактивной воды из резервуаров АЭС «Фукусима-1».

Усложнение и затягивание таможенных процедур привело к тому, что ряд китайских компаний предпочли отказаться от закупок рыбы и морепродуктов в Стране восходящего солнца и найти альтернативные источники. Японское правительство в свою очередь начало собирать информацию о причиненном ущербе, чтобы выработать ответные шаги, сообщает корреспондент Fishnews.

Секретарь Кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно (Hirokazu Matsuno) признал факт задержки таможенного оформления на китайской границе для ряда экспортеров. Он заявил, что безопасность японских рыбы и морепродуктов полностью научно подтверждена.

В то же время официальный представитель МИД Китая Мао Нин (Mao Ning) выступила в защиту ужесточения контроля над импортом морепродуктов из Японии. Она подчеркнула: правительство КНР несет ответственность за здоровье жителей и морской среды государства.

По данным Минсельхоза Японии, общая стоимость экспорта японских рыбы и морепродуктов в Китай в 2022 г. составила 87,1 млрд иен (622 млн долларов). Наибольшей популярностью в КНР пользовались ввозимые из Страны восходящего солнца бонито, тунец и гребешок.

Напомним, Роспотребнадзор тоже поручил своим территориальным органам усилить санитарно-карантинный контроль при ввозе в РФ рыбной продукции из Японии, а также ее контроль в обороте. Такие меры предпринимаются для того, чтобы не допустить поступление на внутренний рынок товара с повышенным содержанием радионуклидов.

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