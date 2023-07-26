Фронт Полисарио обещал собственные лицензии рыбакам ЕС

Оппозиционная властям Марокко военно-политическая организация Фронт Полисарио заявила о готовности самостоятельно выдавать лицензии рыбакам Евросоюза, лишившимся промысла у берегов королевства.

Напомним, что 17 июля истек срок действия соглашения Евросоюза и Королевства Марокко. Этот документ позволял 128 судам ЕС (из них 93 — испанских) ловить рыбу в марокканских водах. Взамен королевству платили 50 млн евро в год, сообщает корреспондент Fishnews.

Соглашение не было продлено, поскольку Еврокомиссия дожидается постановления Суда ЕС о законности соглашения с Марокко, распространяющегося в том числе на воды Западной Сахары. По данным портала The Maghreb Times, 92% рыболовной деятельности Евросоюза в рамках этого соглашения велось в водах, относящихся к Сахаре.

Инициатором разбирательств выступил в 2021 г. Фронт Полисарио, добивающийся независимости Западной Сахары от Марокко. Ожидается, что окончательное решение суд вынесет в этом году.

Пресс-служба Полисарио 25 июля выступила с заявлением, что фронт готов «в рамках своего позитивного вклада выдать прямые рыболовные лицензии для обеспечения переходного решения для испанских и европейских рыбаков и их семей, которые стали заложниками ошибок своих государственных руководителей».

Сахарский дипломат Убои Бушрая Башир, ведущий дело в Европейском суде, прокомментировал: «Мяч сейчас находится на половине поля европейских властей, особенно испанских властей, чей рыболовный флот больше всего пострадал от прекращения рыболовной деятельности в наших территориальных водах».

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews