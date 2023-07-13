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Марокканцы продолжают консультации с ЕС по поводу допуска рыбаков в свои воды

Продление «рыбного» соглашения Марокко и ЕС еще под вопросом

Королевство Марокко продолжает консультации с Евросоюзом о допуске иностранных рыбаков в свои воды. По информации газеты Morocco World News, встреча по решению этого вопроса должна состояться на этой неделе.

Сотрудничество в области рыболовства между Марокко и Евросоюзом будет определено на основе всесторонней оценки, проведенной властями страны в процессе консультаций с европейскими партнерами, заявил министр иностранных дел королевства Насер Бурита.

Действие протокола к соглашению о рыболовстве между сторонами, который позволял вести промысел европейским судам в водах североафриканского государства с 2019 по 2023 гг., истекает 17 июля, сообщает корреспондент Fishnews. Однако продлять договор стороны не торопятся.

Как пишет газета The North Africa, Марокко получает всего 208 млн евро в обмен на то, что 128 судов Европейского союза добывают рыбу в его водах. При этом экспорт уловов на рынок ЕС составляет около 2,5 млрд долларов. Представители рыбной промышленности королевства просят увеличить вклад Евросоюза и сократить количество его флота.

По словам министра, Марокко хочет добиться такого уровня партнерства, при котором бы в первую очередь учитывались планы этого государства в области рыболовства, а также научные и биологические факторы.

В Европейском союзе подписание нового протокола к соглашению лоббирует Испания. Ранее ее министр сельского хозяйства Луис Планас призвал ЕС продолжить работу с Марокко для обновления сделки как можно скорее — до истечения срока действия нынешнего протокола.

Причиной, по которой европейские чиновники медлят с обновлением протокола, стало решение Европейского суда. В 2021 г. он постановил, что воды, примыкающие к побережью Западной Сахары, включены в соглашение без обсуждения вопроса с представителями местного населения, что вызвало возмущения Фронта Полисарио.

В свою очередь представители военно-политической организации заявили, что уже идет работа над правовой базой, которая позволит испанским судам вести промысел у побережья Западной Сахары. Они назвали испанских рыбаков жертвами «незаконного» соглашения между ЕС и Марокко и выразили готовность помочь в поиске правовой базы для продолжения промысла. Об этом пишет Morocco World News со ссылкой на интервью испанского новостного агентства El Independiente.

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