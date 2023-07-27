Сенаторы продолжат следить за темой рыболовных участков

Межведомственная рабочая группа, созданная для подготовки закона о рыболовных участках, продолжит свою деятельность — теперь она будет заниматься подзаконными актами, сообщил председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.

Новый закон о рыболовных участках предусматривает защиту интересов добросовестных пользователей, прокомментировал правовые новшества глава профильного комитета СФ Александр Двойных на пресс-конференции по итогам весенней сессии.

Добросовестные предприятия, отметил сенатор, смогут без торгов продлевать договоры на РЛУ. Это делает работу в отрасли более стабильной, создает условия для привлечения инвестиций.

Важно качество не только принимаемых законов, но и подзаконной базы, подчеркнул член Совета Федерации. Работать над актами в развитие закона о рыболовных участках будет межведомственная рабочая группа, образованная в прошлом году. «У нас была создана рабочая группа, которую мы договорились с Министерством сельского хозяйства не расформировать», — напомнил Александр Двойных.

Изменения о перезакреплении участков для промысла без торгов, по его мнению, решает целый ряд задач. Стабильность в отрасли подчас дает гораздо более значительный экономический эффект, чем жесткая фискальная политика или создание постоянной конкуренции и поднятие цены за пользование. «Я думаю, что эффект мы увидим достаточно скоро», — заявил парламентарий.

Председатель комитета также подчеркнул важность поддержки береговой рыбопереработки. При этом создаются рабочие места для живущих в регионе людей, обратил внимание сенатор.

Как сообщает корреспондент Fishnews, изменения закона о рыболовстве, подписанные 24 июля, предусматривают не только перезакрепление рыболовных участков без торгов, но также переход на электронный формат аукционов при распределении долей квот вылова и замену конкурсов на новые участки аукционами.

Росрыболовство также рассказало о планах подготовки законодательных изменений по приведению в соответствие границ рыболовных участков.

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