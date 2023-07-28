На Сахалине наметили план действий по новому закону о рыболовных участках

Сахалинская область представит свои предложения по возможным социально-экономическим обязательствам предприятий, добывающих анадромные виды рыб, в том числе тихоокеанских лососей. Важной темой для региона остаются границы рыболовных участков.

В Сахалинской области готовятся к началу действия законодательных изменений по рыболовным участкам. Напомним, что недавно принятый закон вступит в силу с 1 сентября 2024 г. Пересмотрена система распределения участков, в том числе тех, на которых добывается лосось.

Очень важно, что действующие пользователи получают возможность без торгов получить участки на новый срок — на 20 лет, прокомментировал министр по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко.

Детали реализации принятых решений будут предусмотрены в подзаконных актах. Для того чтобы заниматься добычей анадромных, предприятия должны будут заключить соглашение об участии в социально-экономическом развитии региона. Такой документ должен предусматривать обязательства, направленные преимущественно на социально-экономическое развитие сельских территорий. Примерный перечень таких обязательств определит правительство РФ.

«Сейчас мы обсуждаем с ассоциациями, с бизнесом, какие за добытчиками анадромных могут закрепляться обязательства, и формируем наши предложения», — сообщил министр по рыболовству Сахалинской области.

Здесь можно действовать по аналогии с госпрограммой развития сельских территорий, когда создание социально важного объекта софинансируется в том числе из внебюджетных источников — с участием предприятий, полагает собеседник Fishnews.

Также рассматривается участие пользователей в охране нерестилищ, в искусственном воспроизводстве лососей (регион — лидер по этому направлению в стране).

Не теряет своей актуальности тема границ рыболовных участков. Росрыболовство уже сообщило о планах подготовки законодательных изменений по этому вопросу. «С этим также будем работать. Со стороны Росрыболовства необходима поддержка в приведении действующих договоров в соответствие с требованиями законодательства (определение географических координат, наличие общей границы) и включении их в региональный перечень участков», — подчеркнул Иван Радченко.

В регионе считают важным не только заниматься проблематикой участков, на которых ведется промышленный лов, но и сформировать такой перечень РЛУ, чтобы были организованы и места для любительского рыболовства и традиционного промысла КМНС.

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