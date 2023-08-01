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Любительский лов лосося сетью на Сахалине

Для сахалинцев и курильчан делают доступнее лососевую рыбалку

Сейчас каждый житель Сахалинской области может свободно и бесплатно добывать по три горбуши в день — под такую рыбалку отведено 55 мест. Кроме того, в регионе становится все больше участков для лова по путевкам — как горбуши, так и других лососей.

Ловить «три хвоста горбуши» можно не только на удочку, но и сетью, напомнил министр по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко. На Сахалине такая рыбалка разрешена с 1 июня по 31 августа, на Курилах — с 15 июня по 30 сентября.

Ставные сети нужно предварительно зарегистрировать в Сахалино-Курильском территориальном управлении Росрыболовства. Эти орудия лова должны укладываться в следующие параметры: длина — до 30 м, высота стенки — до 3 м, шаг ячеи — не менее 45 мм. Каждый рыбак может использовать только одну сеть, при этом устанавливать их разрешается на удалении не более 30 м от берега с расстоянием между сетями не менее 100 м.

Учитывая социальную значимость и интересы населения, министерство постоянно ведет работу по увеличению количества мест для добычи «трех хвостов», рассказал Fishnews Иван Радченко.

Он обратил внимание, что кроме горбуши, сахалинцы и курильчане хотят ловить симу, кету. Для этого региональный минрыбхоз организовывает любительский лов тихоокеанских лососей по путевкам. Их стоимость путевки устанавливается пользователями участков и составляет в среднем от 100 до 200 рублей.

В области сформировано 16 РЛУ для организации любительской рыбалки. По трем из них уже заключены договоры пользования между теруправлением Росрыболовства и хозяйствующими субъектами.

«Так, в мае на участке компании «Олимп» на реке Лютога пользовалась спросом любительская рыбалка симы. Стоимость разрешения на добычу трех лососей составляла 300 рублей. Продано свыше 2 тыс. путевок, рыболовы поймали 7,696 тонны симы», — привел пример Иван Радченко.

С начала июля по конец августа (с 07:00 до 20:00) на участке Главрыбвода «Залив Хангуза — залив Кету» в Охинском районе тоже ведется любительское рыболовство по путевкам. Стоимость одного экземпляра горбуши — 100 рублей, кеты — 200 рублей. На сегодня реализовано около 200 путевок, выловлено свыше тонны горбуши.

Кроме того, в этом году заключены договоры пользования с компаниями «Плавник» (участок на реке Лангери Смирныховского района) и «Фрегат-1» (участок в морской акватории Долинского района), обратил внимание министр. В ближайшее время там начнут продавать разрешения на любительский вылов горбуши и кеты.

Также сейчас проводятся два повторных конкурса (первые были отменены) в отношении пяти участков для любительской рыбалки — в Анивском городском округе, Корсаковском и Томаринском районах, напомнил собеседник Fishnews. Итоги планируют подвести в конце августа.

«Задача правительства Сахалинской области и министерства состоит в том, чтобы во всех муниципальных образованиях региона было организовано любительское рыболовство по путевкам и без для обеспечения отдыха граждан и удовлетворения личных нужд населения», — подчеркнул Иван Радченко.

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