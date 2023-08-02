По видеонаблюдению на рыбацких судах потребуются уточнения

В требованиях к судам, которые должны построить победители крабовых аукционов, появился подпункт о средствах видеофиксации. Новое положение прокомментировали на конференции Fishnews.

Требования к объектам инвестиций, которые должны построить покупатели крабовых квот, правительство обновило постановлением от 22 июля 2023 г. № 1191. При этом появилось положение, которого не было в прошлой редакции правил. Суда, которые необходимо построить победителям аукционов, должны быть снабжены техническими средствами аудио- и видеофиксации, обеспечивающими накопление, обработку и хранение информации в электронном виде о процессе добычи крабов, об операциях взвешивания и измерения веса крабовых уловов. Это означает, что все новые краболовы должны будут оснащаться видеонаблюдением, обращали внимание в ВАРПЭ.

Это последнее постановление, завершающее издание основных нормативно-правовых актов по «крабовым аукционам 2:0», отметил на конференции Fishnews Online президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков.

Требование о наличии оборудования для видеофиксации, действительно, стало новшеством. Вероятно, будут вноситься изменения либо будет переиздаваться приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 15 ноября 2018 г. № 525 о технических средствах контроля на рыбацком флоте, предположил эксперт.

Пока есть много вопросов, как новое положение будет реализовываться на практике и как видит это Росрыболовство и другие контролирующие органы.

«Какие именно технологические процессы и каким образом они должны быть обеспечены аудио- и видеофиксацией, как и кому передавать соответствующие данные — достаточно много вопросов о практике», — прокомментировал руководитель ассоциации. В объединении рассчитывают на своевременные разъяснения госорганов.

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