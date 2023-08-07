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«Учреждения Россельхознадзора уже обладают необходимыми возможностями для определения и контроля содержания неорганической формы мышьяка в водных биоресурсах», — подчеркнули в федеральной службе.

О пересмотре говорили неоднократно: Россельхознадзор прокомментировал вопрос по мышьяку

Учреждения Россельхознадзора обладают необходимыми возможностями для определения и контроля содержания неорганического мышьяка в водных биоресурсах, заявили в ведомстве.

Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока в июле направил в правительство обращения по проблематике актуализации нормы содержания мышьяка в рыбе и морепродуктах. Объединение призвало рассмотреть возможность обновления требований в части нормирования неорганического мышьяка, считающегося опасным для здоровья людей. Сейчас установлен показатель по общему мышьяку, без разделения на органический и неорганический.

В Россельхознадзоре, отвечая на запрос отраслевого сообщества, отметили, что попыткам решения проблемы — уже не один год. Представители ведомства участвуют в заседаниях профильной межведомственной рабочей группы.

«Россельхознадзором, Росрыболовством, Минсельхозом России, научными учреждениями, профильными союзами и ассоциациями рыбохозяйственных предприятий неоднократно (в том числе на уровне правительства Российской Федерации) отмечалась целесообразность пересмотреть действующие нормы содержания общего мышьяка в рыбе и рыбной продукции, нерыбных объектах промысла и проработать вопрос по установлению норм для неорганического мышьяка», — заявили в федеральной службе.

В ведомстве отметили, что на основании многолетних исследований Росрыболовство и ВНИРО подготовили научное обоснование необходимости пересмотра предельного уровня содержания мышьяка с результатами мониторинга, проведенного лабораториями Россельхознадзора, сообщает корреспондент Fishnews.

«Учреждения Россельхознадзора уже обладают необходимыми возможностями для определения и контроля содержания неорганической формы мышьяка в водных биоресурсах», — подчеркнули в федеральной службе.

В Россельхознадзоре отметили, что вопрос внесения изменений в техрегламент Таможенного союза и Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (ЕСТ) входит в компетенцию Роспотребнадзора. Но это ведомство продолжает настаивать на преждевременности изменения нормы по мышьяку.

Также в Россельхознадзоре отметили, что неоднократно выражали озабоченность в связи с отсутствием в России прозрачной и понятной системы нормирования остатков токсикантов в продукции: показатели одновременно установлены техническими регламентами ЕАЭС, ЕСТ, СанПиН. Все эти документы имеют большое количество противоречий между собой и с международными стандартами, говорится в письме федеральной службы.

В отраслевом сообществе обращали внимание, что актуализация норматива по мышьяку обеспечила бы поступления дополнительных объемов рыбной продукции для внутреннего рынка.

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