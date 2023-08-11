Новые возможности рыбных поставок пробует Камчатка

Программу Камчатского края по повышению доступности рыбной продукции затем можно будет масштабировать на другие регионы, считают в Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

Напомним, что власти Камчатского края запустили программу по повышению доступности камчатской рыбы на внутреннем рынке страны с участием федерального ритейла. В июне губернатор Владимир Солодов и Минвостокразвития подписали соглашение о сотрудничестве с торговыми сетями и производителями рыбной продукции региона. В июле на Камчатке была организована серия встреч с участием руководства региона, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, Рыбного союза, рыбопромышленных предприятий, торговых сетей, а также крупных рыбных дистрибьюторов.

Определен перечень социально ориентированных предприятий в сфере розничной торговли и рыбного промысла, готовых взять на себя обязательства по организации поставок рыбной продукции высокого качества по сниженным ценам с территории Дальнего Востока в центральную часть страны на постоянной основе, рассказали Fishnews в КРДВ. Это торговые сети: «Гиперглобус», «Лента», «Вкусвилл»; переработчики «Путина», «Фуд Тим»; рыбопромышленные компании колхоз имени В.И. Ленина, «Город 415», «Устькамчатрыба», Тымлатский рыбокомбинат и другие.

В рамках выездных мероприятий, организованных краевым правительством, уже заключены прямые контракты. Важную роль в реализации проекта играет Рыбный союз.

Первые результаты работы в рамках инициативы губернатора Камчатского края граждане центральной части страны оценят уже к концу августа, когда рыбная продукция Камчатки будет размещена на полках торговых сетей «Вкусвилл» и «Глобус», до конца сентября ожидаются поставки в сеть «Лента».

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews