РРПК сообщила о постройке третьего судна под инвестквоты

Государственный флаг подняли на большом морозильном рыболовном траулере «Механик Сизов», построенном для Русской рыбопромышленной компании под инвестиционные квоты.

Основные характеристики нового судна проекта СТ-192: вместимость грузовых трюмов — 5620 кв. м; длина — 108,2 м; ширина — 21 м. Автономность по запасам топлива — 45 суток; экипаж — до 155 человек, включая персонал рыбоперерабатывающего комплекса; скорость — 16 узлов, сообщили Fishnews в пресс-службе ОСК. На судне предполагается выпускать филе, фарш сурими и другую рыбопродукцию.

Всего по заказу РРПК на Адмиралтейских верфях должно быть построено 10 судов. По итогам строительства каждого траулера компания получает квоты на вылов минтая и сельди. Ранее были сданы «Капитан Вдовиченко» и «Механик Маслак».

Как отметили в Минсельхозе, в рамках первого этапа программы квот под инвестиции сдано заказчикам 18 судов. При этом всего заявлялось о строительстве более 100 единиц промыслового флота.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews