Росрыболовство распределило квоты владельцам новых судов

Квоты добычи на инвестиционные цели определены компаниям, которые построили новые суда на российских верфях. Это объемы на Северном и Дальневосточном бассейнах.

Федеральное агентство по рыболовству приказами от 21 февраля 2023 г. распределило инвестиционные квоты вылова трем компаниям, которые ввели в строй новые промысловые суда.

Как сообщает корреспондент Fishnews, пользователи Северного бассейна — Архангельский траловый флот и «Атлантрыбфлот» — получили для освоения объемы трески и пикши. Напомним, что всего АТФ построил три траулера-процессора — «Баренцево море», «Норвежское море» и «Белое море». «Атлантрыбфлот» получил в начале этого года судно «Дмитрий Кожарский».

Компании «Новострой» (РРПК) распределены квоты добычи минтая и сельди в Дальневосточном бассейне. Русская рыбопромышленная компания в этом году приняла супертраулер «Механик Маслак». Ранее для нее было построено судно «Капитан Вдовиченко».

Строительство флота на российских верфях столкнулось с большим количеством проблем, в том числе в связи с финансовым состоянием судостроительных заводов. Санкции усугубили ситуацию.

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